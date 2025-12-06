Афганистан впервые в истории поставил хлопок в Россию, первая партия весом 45 тонн прибыла на склад в Ивановскую область. Об этом сообщил РБК гендиректор компании «Примтекс» Дмитрий Бакаринов.

Его компания занимается поставками хлопковолокна из Центральной Азии и Азербайджана для российских хлопкопрядильных фабрик и является основным поставщиком хлопка в Россию. Ранее она была субпоставщиком IKEA для производства домашнего текстиля.

В пресс-службе Россельхознадзора изданию подтвердили, что до сих пор поставки хлопка из Афганистана в Россию не осуществлялись.

Бакаринов рассказал, что предложение о поставке поступило через узбекскую сторону. По его словам, афганцы предоставили результаты тестов физико-механических показателей, после чего «Примтекс» выбрал подходящие лоты, согласовал устраивающую российских переработчиков цену и предложил партнерам привезти две пробные фуры на склад в Ивановскую область.

Качество полученного хлопка будет проверено в работе фабрики, после чего будет принято решение о следующей отгрузке, добавил Бакаринов.

По его словам, компания рассчитывает в перспективе получать сырье по конкурентной цене при стабильном качестве волокна, а также необходимый российским производителям полуфабрикат — пряжу, выработанную из афганского хлопка на прядильных фабриках Узбекистана.

Афганистан выращивает хлопок преимущественно в северных провинциях и традиционно славится длинноволокнистыми сортами, которые ценятся за прочность, мягкость и шелковистость — такое волокно длиной от 35 мм идеально подходит для производства качественного текстиля и премиальных тканей. В последние годы Кабул пытается восстановить хлопководство как важную экспортную отрасль экономики.

В мае министр промышленности и торговли в талибском правительстве Афганистана Альхадж Нуруддин Азизи заявил, что Кабул может предложить России высококачественные органические продукты — свежие и сухие фрукты, шафран, ковры и хлопок, а также призвал российские компании инвестировать в разведку минеральных ресурсов, сельское хозяйство, энергетику и водные ресурсы Афганистана.

Он подчеркнул, что Афганистан как торговый перекресток может играть важную роль в транзите товаров между странами Евразийского экономического союза, Центральной и Южной Азии, что позволит сократить транспортные расходы и ускорить торговлю. Министр пригласил российский бизнес участвовать в инфраструктурных проектах и призвал устранять торговые барьеры, а также организовывать совместные промышленные выставки.

В апреле телеграм-канал Mash писал, что Афганистан планирует увеличить объемы поставок в Россию гранатов, изюма, кока-колы, афганских ковров, шерсти, хлопка и других товаров, а товарооборот может превысить $3 млрд. В посте отмечалось, что Москва в ответ экспортирует нефтепродукты, газ и пшеницу.