В ежегодном рейтинге Global Peace Index (GPI) 2025 Россия заняла последнее место из 163 стран по уровню безопасности проживания. Результаты опубликовал институт экономики и мира (Institute for Economics and Peace).

В частности, внизу рейтинга оказались Украина, Судан, Республика Кого и Йемен, Афганистан, Сирия, Израиль и Северная Корея.

Тем временем в число самых мирных стран вошли Исландия, Ирландия, Новая Зеландия, Австралия, Швейцария, Сингапур, Финляндия и Япония.

По данным GPI, в 2025 году уровень миролюбия в странах упал на 0,36%. Такая тенденция наблюдается уже шестой год подряд. Улучшения показали 74 государства, в то время как регресс — 87.

В отчете отмечается, что наиболее сильно ситуация ухудшилась в области конфликтов. Кроме того, средняя доля оборонных расходов в ВВП увеличилась на 2,5%. Таким образом, он достиг пика с 2010 года.

Исследователи подчеркивают, что в 2024 году в 17 странах было зафиксировано 1000 смертей в результате внутренних конфликтов — это самый высокий показатель с 1999 года.

За последние пять лет во внешние конфликты так или иначе были вовлечены 98 государств, по сравнению с 59 в 2008 году. По большей части страны оказывали поддержку правительству в борьбе с вооруженными силами или террористическими группами, сказано в докладе.