Министерство иностранных дел России официально рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок в Германию, если в них нет крайней необходимости. Об этом на брифинге заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Мы настоятельно призываем граждан нашей страны воздержаться от поездок в ФРГ без крайней необходимости. Соответствующая рекомендация опубликована на официальных ресурсах министерства и загранучреждений», — сказала Захарова.

Она добавила, что эти рекомендации касаются, в том числе, командируемым в Германию журналистам, поскольку «есть проблемы».

Такое заявление было сделано на фоне участившихся инцидентов с российскими гражданами на территории Германии. По словам Захаровой, немецкие правоохранительные органы задерживают россиян, обвиняя их в нарушении санкционного режима ЕС.

В качестве примера она привела случай в аэропорту Штутгарта, где у гражданки России были изъяты личные вещи и наличные деньги под предлогом нарушения санкционных норм.

Захарова также отметила, что подобные меры применяются не только к обычным туристам, но и к публичным лицам. Она напомнила о задержании в аэропорту Мюнхена главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака и его супруги. По словам тренера, у них были конфискованы все купленные в ЕС вещи, а также был назначен штраф за такие предметы, как ботинки, очки и платок.

«Такие случаи далеко не единичны. ФРГ де-факто превращена в территорию бесправия для людей определенной национальности, в данном случае людей из России, граждан нашей страны, русских, россиян», — заявила представитель МИД.

В марте 2022 года Евросоюз ужесточил таможенные правила в отношении России в ответ на начало ей военной операции на Украине. Согласно санкциям, россиянам запрещен вывоз из ЕС предметов роскоши стоимостью более 300 евро за единицу, включая одежду, обувь, косметику и электронику. Исключение делается для товаров, необходимых для официальных целей дипломатических представительств и международных организаций.