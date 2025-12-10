Частое употребление майонеза повышает риски ожирения и развития сердечно-сосудистых заболеваний, напомнила эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова. В разговоре с «Лентой.ру» она раскрыла главные опасности этого продукта и дала советы, как снизить риски от употребления.

Врач рассказала, что при производстве майонеза используют большое количество подсолнечного масла, что делает его излишне калорийным. Для наглядности — на 100 граммов соуса приходится около 700 килокалорий.

«Из-за этого повышается риск ожирения и избыточного потребления омега-6 жирных кислот, что может привести к ожирению и развитию болезней сердца и сосудов», — пояснила собеседница «Ленты.ру».

В состав майонеза промышленного производства зачастую входят и трансжиры — их добавляют для увеличения срока годности. По словам Белоусовой, опасность таких веществ заключается в том, что они стимулируют риск развития атеросклероза.

Однако полностью исключать майонез из рациона не обязательно, вместо этого стоит употреблять его более аккуратно. Например, пару раз в месяц соус можно добавлять в салат — на 500 грамм салата будет достаточно двух-трех столовых ложек. Как альтернативу в качестве заправки можно рассмотреть менее вредные йогурты или кефир.

Ранее стало известно о вредных свойствах еще одного популярного продукта, содержащего трансжиры. Как рассказал пищевой технолог и доцент Университета Росбиотех Дмитрий Быстров, часто их добавляют в куриные наггетсы. Кроме того, в их производстве нередко используют низкокачественное мясо.

Эти факторы, по словам эксперта, приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям, проблемам с почками и гипертонией. Чтобы минимизировать риски, Быстров посоветовал готовить их самостоятельно, используя качественные продукты и минимум масла.