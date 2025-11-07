Чтобы не навредить организму, куриные наггетсы стоит есть не чаще двух раз за один месяц. Об этом «Ленте.ру» рассказал пищевой технолог и доцент Университета Росбиотех Дмитрий Быстров.

По его словам, это блюдо содержит множество насыщенных жиров и трансжиров, которые зачастую приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям и повышают риски ожирения. Опасность представляют и соли, провоцирующие проблемы с почками и гипертонию, добавил специалист.

Быстров предупредил о низкокачественном курином мясе, которое используют для производства наггетсов. На это указывают кости, обнаруженные в некоторых образцах, пояснил эксперт.

Пищевой технолог обратил внимание и на то, что в качестве начинки вместо сыра в наггетсах нередко используют растительный жир. Он подчеркнул, что, употребляя такие продукты на постоянной основе, человек лишает организм необходимых веществ и рискует получить проблемы со здоровьем.

Быстров добавил, что наггетсы можно сделать менее вредными, если приготовить их самому.

«В домашних наггетсах используется только свежая куриная грудка, яйцо, мука и панировка по вашему выбору. Можно готовить на сковороде с минимумом масла или в духовке — почти без жира», — заключил он.

В феврале 2024 года 51 один человек отравился блюдами из бургерной в Приморье. Причиной, как сообщал Роспотребнадзор по региону, стали наггетсы из мяса птицы и соусы к ним. Расследование ведомства выявило несколько нарушений в кафе: отсутствие документации на соответствие пищевой продукции и маркировки даты изготовления на полуфабрикатах собственного приготовления.

Летом 2025 года депутат Госдумы Нина Останина призвала запретить рекламу фастфуда, объяснив необходимость такой меры тем, что «у нас нездоровое поколение».

В мае министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с 2018 года количество детей в возрасте до 15 лет, страдающих ожирением, выросло на 36%. В 2024 году число россиян с ожирением составило 40 млн человек.