В домовых и рабочих чатах в мессенджерах могут находиться киберпреступники, которые присылают фишинговые ссылки и вредоносные файлы. Эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин в беседе с «Лентой.ру» прояснил, как не попасться на уловки мошенников.

По его словам, администраторам чатов в мессенджерах необходимо периодически проверять, не появились ли в беседе неизвестные пользователи. Он посоветовал добавлять новых людей только по рекомендации действующих пользователей, а также предостерег от того, чтобы делиться ссылкой-приглашением со всеми подряд — это может привлечь ботов и фейковые аккаунты.

Золотухин добавил, что пользователям стоит проверить настройки безопасности своего аккаунта, чтобы посторонние пользователи не смогли получить личную информацию. Эксперт посоветовал россиянам не писать в чатах что-то, что они не сказали бы публично, так как подобную информацию можно будет использовать против них.

Золотухин также отметил, что стоит внимательно относиться к ссылкам и медиафайлам, которые присылают неизвестные аккаунты. Подозрительная ссылка может вести на фишинговый сайт (страница, имитирующая реальный сайт, с помощью которой мошенники получают доступ к аккаунтам пользователей — прим. RTVI), а файлы под видом фото или видео могут оказаться вредоносным приложением, через которое преступники получат доступ к вашему банковскому счету.

В августе 2025 года злоумышленники вынудили 34-летнюю жительницу Курской перевести им 444 тыс. рублей, используя при этом мессенджер MAX. Неизвестный позвонил женщине через приложение и сообщил, что на ее имя пришла посылка и попросил проверить уведомления. Затем она назвала собеседнику код из смс и подумала, что совершила ошибку.

Позже его сообщники, представившиеся сотрудниками Роскомнадзора, предложили ей помощь. Чтобы сохранить деньги, ей нужно было перевести их на «безопасные счета». Она установила названное ими приложение и перевела 444 тысячи рублей на продиктованные реквизиты.