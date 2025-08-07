В Москве сотрудники краснодарской полиции во время служебной командировки задержали ранее судимого 44-летнего уроженца Ростова-на-Дону по подозрению в краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что злоумышленник и его подельник перелезли через забор на участок частного дома в Краснодаре. Там они обрызгали собаку хозяев перцовым спреем, а затем закрыли камеру видеонаблюдения перчаткой. После этого преступники приподняли роллеты на окнах и проникли внутрь. Они взломали сейф, похитив оттуда деньги в иностранной валюте, часы и драгоценности. Общий ущерб от кражи оценивается в 13 млн рублей.

Пока полицейские задержали только одного из подозреваемых. На допросе он признался, что сбыл украденное на рынке в Ставропольском крае, получив за это свыше 1,2 млн рублей. Часть денег он передал напарнику, а остальные потратил на образование своей дочери.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «кража». В настоящее время ведется поиск второго участника преступления. Задержанного поместили под арест на время следствия — ему может грозить до десяти лет тюрьмы.