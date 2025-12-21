Россиянин Альберт Морган, подозреваемый в жестоком убийстве своей девушки-стюардессы в Дубае, отправлен в СИЗО на полтора месяца — до 18 февраля 2026 года. Решение о его аресте по ходатайству следствия принял Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга.

По версии следствия, в период с 17 по 18 декабря Морган, находясь на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), «нанес не менее 15 ударов неустановленным предметом в область туловища, шеи, конечностей» россиянке Н. От полученных ранений девушка скончалась на месте.

Моргана задержали 20 декабря, в тот же день ему предъявили обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Против ходатайства следователя об аресте мужчина не возражал.

СМИ ранее сообщали, что 41-летний Альберт и 29-летняя Анастасия познакомились в 2023 году. Он работал юридическим консультантом, а она — стюардессой в авиакомпании «Победа». Знакомые рассказали, что пара часто ссорилась — в том числе из-за ревности Моргана. Девушка несколько раз вызывала полицию на съемную квартиру, где они вместе жили, и сообщала о побоях. Мужчину задерживали, но вскоре отпускали, поскольку жертва забирала заявление.

Поводом для очередного конфликта осенью 2025 года стало решение его подруги перейти на работу в бизнес-авиацию и обслуживать частные рейсы. Морган, как пишет «Фонтанка», расценил это как готовность Анастасии оказывать эскорт-услуги состоятельным мужчинам. Он получил доступ к ее электронной почте и нашел там приглашение от частной авиакомпании и информацию о проживании в Дубае во время очередного рейса.

Морган решил поехать в Дубай, чтобы встретиться с Анастасией и «наказать» ее — облить зеленой краской и остричь волосы ножницами. Помочь ему с этим планом мести согласился 34-летний друг — судебный пристав из Петербурга. Он подкараулил стюардессу в лобби отеля Voco Bonnington и незаметно последовал за ней, чтобы узнать номер комнаты.

Когда Анастасия ушла по делам, Морган украл из прачечной отеля халат, надел его и изобразил в коридоре перед горничной постояльца, за которым захлопнулась дверь. Не заподозрившая обман сотрудница гостиницы открыла ему номер девушки, который он указал как свой собственный. Мужчина вошел внутрь и дождался возвращения подруги.

Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой Морган вышел из себя и вместо запланированной мести совершил убийство. Ножницы он использовал как холодное оружие, а потом облил умирающую краской. Друг-пристав был шокирован случившимся, но в полицию не обратился, и они вместе вернулись в Россию.

Тело Анастасии было обнаружено сотрудниками отеля через несколько часов после убийства. Полицейские отсмотрели записи камер видеонаблюдения и установили подозреваемого — мужчину в халате. Информацию о нем они передали коллегам в Петербург. Морган тем временем, по данным «Фонтанки», пытался по-быстрому подписать контракт на участие в СВО и уехать на фронт. Сделать это он не успел, поскольку был задержан.

Что известно о подозреваемом