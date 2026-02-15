В Гане российский пикап-блогер в течение месяца тайно снимал и публиковал интимные видео с женщинами, а после обвинений бежал из страны. Местные власти намерены его экстрадировать, сообщает BBC.

По информации СМИ, речь идет о 30-летнем мужчине, провозгласившим себя пикап-мастером. В Гане он встречался с местными женщинами, тайно снимал общение с ними, включая интимную близость, а после распространял видео в соцсетях без их согласия.

Ghanaweb уточняет, что на многих видео блогер взаимодействует с покупательницами в районе торгового центра Accra Mall. Для съемки он использовал пару солнцезащитных очков, оснащенных специальной камерой.

Shot сообщает, что речь идет о 36-летнем уроженце Ульяновска Владиславе Люлькове, который продает пикап-курсы по соблазнению женщин 40+. В материале утверждается, что всего он разместил в Сети около 40 историй своих знакомств в Гане: этап сближения публиковал на своем YouTube-канале, а интим — в закрытом телеграм-канале.

В посте сказано, что женщины, узнав о произошедшем, подали коллективное заявление в полицию. По данным BBC, согласно закону Ганы о кибербезопасности 2020 года, за размещение откровенных изображений детей или взрослых без их полного согласия предусмотрено наказание до 25 лет лишения свободы.

Shot отмечает, что Люльков срочно удалил эти ролики со своих площадок. Сейчас его основной канал на YouTube и открытый телеграм-канал недоступны.

Министр технологий Ганы Сэм Джордж сообщил, что пригласил российского посла для обсуждения ситуации. Он заявил, что в ходе расследования выяснилось, что подозреваемый покинул страну. При этом, по его словам, это «не уменьшило серьезности предполагаемого поведения или ответственности государства за привлечение к ответственности».

Чиновник также обратился к Москве с просьбой посодействовать восстановлению справедливости для пострадавших.

«Действия российского гражданина пренебрегают нашими законами о кибербезопасности <…> Мы хотим, чтобы он был возвращен в Гану, чтобы он столкнулся со строгостью нашего закона», — сказал Джордж.

По информации местных СМИ, этот же блогер может быть связан с подобными противоправными эпизодами в Кении. Shot утверждает, что там ему удалось вступить в отношения примерно с десятью женщинами. Одна из них, Роза, обнаружив себя на записи, решила пройти тест на антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), который оказался положительным. Позднее девушку нашли мертвой в ее квартире в Найроби. По одной из версий, она могли покончить с собой. Причины и обстоятельства смерти устанавливаются.