Госсекретарь США Марко Рубио, подводя итоги года на пресс-конференции, заявил, что единственным возможным завершением конфликта на Украине является дипломатическое урегулирование. Трансляция выступления доступна на YouTube-канале Госдепартамента.

По мнению Рубио, дипломатический процесс неизбежно предполагает взаимные уступки сторон. Роль США, как он пояснил, заключается в том, чтобы проанализировать, на какие потери готовы пойти Россия и Украина и каких результатов ожидают. При этом Вашингтон видит себя лишь посредником, а окончательное решение должно оставаться за Москвой и Киевом.

Рубио отметил, речь идет не о том, чтобы навязать кому-либо сделку: задача Соединенных Штатов заключается в том, чтобы определить, чего хотят добиться обе стороны и чем они готовы поступиться, и найти точку совпадения этих интересов.

«Я думаю, мы добились прогресса, но еще многое нужно сделать. Очевидно, что сложнейшие проблемы всегда [решаются] последними», — сказал он.

Накануне президент США Дональд Трамп отметил, что мирный процесс «к чему-то приближается». Он предположил, что позиция России может измениться из-за нежелания Украины идти на компромисс, и выразил надежду, что Киев «будет действовать быстрее».

Со своей стороны, президент России Владимир Путин во время «прямой линии» заявил, что Вашингтон ранее уже предлагал Москве определенные компромиссные решения. Он напомнил, что на саммите в Анкоридже (Аляска) российская сторона, несмотря на сложность, согласилась с предложениями Трампа, и поэтому утверждения об отказе Москвы от диалога не соответствуют действительности.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва готовит контакты с Вашингтоном для выяснения, как изменился американский мирный план после его согласования с Киевом. По данным издания Politico, переговоры между США и Россией могут состояться в ближайшие выходные, 20—21 декабря, в Майами.

Одновременно с этим секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил о начале нового раунда консультаций с США 19 декабря. По информации журналиста Barak Ravid из Axios, встречи также пройдут в Майами с участием советников по национальной безопасности лидеров Германии, Франции и Великобритании.