Президент России Владимир Путин опроверг утверждение журналиста американской телекомпании NBC о том, что он «продолжает говорить о войне» (русский перевод, озвученный в прямом эфире программы «Итоги года». — Прим. RTVI) несмотря на мирную сделку, предложенную главой Белого дома Дональдом Трампом.

Репортер спросил, будет ли российский лидер ответственным за продолжающуюся гибель людей в конфликте с Украиной в будущем году, если отвергнет мирную сделку.

«Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну. Эта война была начата после антиконституционного вооруженного переворота на Украине в 2014 году», — ответил Путин.

Затем, продолжил он, «главари киевского режима» начали военные действия против своих граждан на юго-востоке Украины.

«После обмана нас и нереализации договоренностей Минских соглашений мы вынуждены были использовать вооруженные силы для завершения той войны, которая была начата киевским режимом при поддержке западных стран», — сказал президент.

Он в очередной раз оценил усилия Трампа по мирному завершению конфликта как «абсолютно искренние».

«Более того, на встрече с президентом Трампом в Анкоридже мы согласовали и практически согласились с предложениями президента Трампа. Поэтому говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований», — подчеркнул Путин.

На предварительных встречах в Москве поступили некоторые предложения и просьба пойти на некоторые компромиссы, рассказал он.