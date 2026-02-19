Госкомпания «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») выставит здание Рижского вокзала в Москве на торги, стартовую цену хотят назначить в сумме 4 млрд рублей. Об этом представители ее руководства сообщили на конференции, посвященной корпоративному имуществу холдинга, передает «Интерфакс».

Замглавы РЖД Екатерина Кривошеева выразила надежду, что вокзал с прилегающей территорией «позволит не только развивать город, но и развивать в том числе историю железных дорог», цитирует РИА Новости.

Она рассказала, что инвесторы проявляют интерес к покупке, но одновременно у них присутствует «страх» из-за взаимодействия с РЖД.

«Спрос действительно есть, но есть страх взаимодействия с нами. С нами расстаться практически будет невозможно, потому что мы все время находимся возле наших объектов», — пояснила она.

Кривошеева отметила, что РЖД нацелено развивать территорию вместе с будущим владельцем вокзала.

«То есть, в любом случае придется с нами коммуницировать. Мы готовы к долгим отношениям», — сказала замглавы компании.

Первый замначальника департамента корпоративного имущества РЖД Анастасия Котковская уточнила, что торги планируется объявить в начале марта и что начальная цена предложения составит 4 млрд рублей. По данным источника РБК, знакомого с повесткой заседания совета директоров РЖД, в 2024 году здание Рижского вокзала оценивали в 1 млрд рублей.

По ее словам, общая площадь двух зданий, в том числе Рижского вокзала, которые будут выставлены на продажу, оценивается в 7,7 тыс. кв.м., а площадь прилегающих территорий — 7,7 га. Рассуждая о будущем вокзала, она сослалась на мировой опыт, когда вокзалы превращали в гостиничные комплексы, библиотеки и другие объекты.

В ходе торгов РЖД также намерена продать офисные площади в башнях Moscow Towers делового комплекса «Москва-Сити», подтвердила на конференции Кривошеева.

«Ведомости» писали о планах по Moscow Towers еще в начале февраля со ссылкой на источники. Те рассказали, что на торги будут выставлены помещения в 360 тыс. кв. м, что составляет 90% офисных площадей, которые госкомпания приобрела в «Москва-Сити» в 2024 году для размещения там своих структур.

РЖД заплатила за них 193,1 млрд рублей, а продать надеется не менее чем за 220 млрд рублей, утверждали собеседники издания.

В декабре 2025 года источники «Коммерсанта» рассказали, что продажа офисов в «Москва-Сити» была предложена правительством России в рамках масштабной программы улучшения финансового положения ОАО «РЖД».

Согласно отчету РЖД за январь—сентябрь 2025 года, ее чистый убыток составил 4,2 млрд рублей. За аналогичный период 2024 года у компании была чистая прибыль в сумме 44,7 млрд рублей. Объем задолженностей по долгосрочным обязательствам на 30 сентября составлял 2,4 трлн рублей, по краткосрочным — 2,48 трлн рублей.

В ноябре Reuters писал со ссылкой на источники, что долг РЖД в общей сложности достигает 4 трлн рублей. Также прошлой осенью Forbes по итогам 2024 года включил ОАО «РЖД» в тройку крупнейших должников России.