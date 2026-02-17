Житель многоэтажного дома в Череповце погиб в результате пожара, сообщил мэр города Роман Маслов.

Сигнал о возгорании в доме на улице Гоголя, 29 поступил в 06:44 17 февраля. В квартире находились 90-летний мужчина и его 64-летняя дочь. Мужчина погиб на месте, женщину госпитализировали. Из дома эвакуировали 11 человек, в том числе семерых детей, передает Cherinfo.

Изначально Маслов сообщил, что в квартире произошел «хлопок бытового газа». Позже он уточнил, что «зафиксированный очевидцами хлопок представлял собой пиролиз газов — следствие уже начавшегося возгорания». Стекла и рамы в доме не повреждены, газовый стояк отключили в 10 квартирах, добавил мэр.

На опубликованных Масловым фотографиях видно, что одна из комнат в квартире полностью выгорела.

По предварительным данным, рассматриваются две версии возникновения пожара: аварийный режим работы электрообогревателя и неосторожное обращение с огнем при курении.

«Произошел пожар в жилой комнате. С газом это не связано, оборудование исправно, краны все закрыты. Выясняем, когда было последнее техническое обслуживание», — сказал начальник аварийно-диспетчерского участка «Газпром Газораспределение Вологда» Олег Земцов.

Очаг возгорания находился не на кухне, а в комнате владельца квартиры. Мужчина почти не ходил, рассказал Cherinfo директор Центра по защите населения и территорий от ЧС Андрей Горчаков. По его словам, в комнате постоянно был включен обогреватель.

«Вчера сын приходил днем проведать отца, выключал прибор из розетки. Обогреватель стоял у дивана, при его возгорании могла загореться мебель», — предположил Горчаков.

Последствия пожара ликвидировали 11 единиц спецтехники. При тушении затопило квартиру этажом ниже, ее собственник находился в Москве.

Точную причину возгорания устанавливает вологодская испытательная пожарная лаборатория (ИПЛ), сообщил мэр Череповца.