Финансовые проблемы концерна Volkswagen вызваны тем, что немецкие автопроизводители не выдерживают конкуренции с китайскими. Такое мнение в разговоре с 360.ru выразил эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

По его словам, у Volkswagen нет достаточного задела для переориентации на производство электромобилей вместо автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

«Электромобили выходят дороже из-за того, что выросли операционные затраты. Не в последнюю очередь из-за того, что Германия не закупает дешевые российские ресурсы. В итоге китайцы получаются и дешевле, и функциональнее, и надежнее», — порассуждал Бархота.

В этой связи автомобили, производимые Volkswagen, не пользуются спросом как внутреннем рынке, так и на внешнем, подчеркнул эксперт.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не способствует решению проблемы, продолжая придерживаться «зеленой» повестки и не предлагая мер поддержки концерну, отметил Бархота. Он допустил, что в будущем компанию ожидает «сценарий обреченности», поскольку спрос на гражданские автомобили продолжит падать, а планы по переоборудованию под производство бронемашин и военной техники для нужд немецкого ОПК в долгосрочной перспективе не будут способствовать выходу из кризиса из-за ограниченности госзаказа.

Ранее портал Manager Magazin сообщил со ссылкой на внутренний анонимный опрос членов совета директоров и наблюдательного совета Volkswagen, что руководство компании оценивает ее положение как крайне сложное. Все топ-менеджеры указали, что устойчивой бизнес-модели у автопроизводителя больше нет и высказались за радикальное изменение стратегии, а две трети выразили мнение, что существование концерна находится под угрозой.

В четверг, 18 июня, состоится собрание акционеров Volkswagen, на котором инвесторы намерены усилить давление на руководство, пишет Welt. На прошлой неделе гендиректор Volkswagen Group Оливер Блюме сообщил, что к концу года автопроизводитель планирует сократить в Германии 19 тыс. сотрудников.

Ранее Volkswagen отчитался о падении чистой прибыли за январь-март 2026 года на 28,4%, до €1,56 млрд. В конце прошлого года автоконцерн впервые за свою 88-летнюю историю объявил о закрытии одного из своих заводов в Германии — предприятия в Дрездене.