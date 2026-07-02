ЕС показывает Черногории, что «может купить ее за чашку эспрессо», заявил RTVI сербский политик Мирослав Парович. Так он прокомментировал подсчеты Еврокомисии, согласно которым вступление этой страны в Евросоюз будет стоить каждому его жителю €1 в год.

В этом «кокетливом» подходе ЕК Парович усмотрел попытку «как можно дешевле донести до общественности, что они хотели бы полностью подчинить все Западные Балканы структурам Брюсселя».

Обнародованные подсчеты Еврокомиссии, по его словам, призваны показать, что «Черногория настолько мала и незначительна, что они могут купить ее за одну чашку эспрессо».

Сербский политик отметил, что подход Евросоюза к расширению за счет балканских государств в последнее время изменился: они больше не пытаются таким образом «отгородиться» от России.

«В новом цикле европейские страны пытаются создать барьер против всех основных геополитических игроков, прежде всего против США и Китая», — считает Парович.

Согласно обнародованным на днях расчетам Еврокомиссии, за семилетний бюджетный цикл с 2028 по 2034 год Черногория сможет получить из общеевропейских фондов около €3,1 млрд, но нагрузка на рядовых налогоплательщиков будет символической — порядка €1 в год на человека.

Из упомянутых €3,1 млрд около €277 млн планируется направить на сельскохозяйственные субсидии, более €1 млрд — на региональное развитие и поддержку сельских территорий, еще €592 млн — на миграционные программы. Местный бизнес сможет претендовать на средства из Европейского фонда конкурентоспособности до €523 млн. Сама Черногория за тот же период должна внести в бюджет ЕС порядка €500 млн.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала эти расчеты «очередным шагом» в подготовке страны к вступлению. Они являются основой для бюджетных консультаций между Брюсселем и Подгорицей.

Черногория получила статус кандидата в ЕС полтора десятилетия назад. Помимо нее, переговоры о вступлении ведут Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Косово. Суммарные чистые расходы на расширение Евросоюза за счет всех стран Западных Балкан могут составить около €8 млрд в течение семи лет.