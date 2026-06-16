Вучич взял курс на сближение с Западом — а Европа это будет или США, решится в ноябре. Об этом RTVI заявил сербский оппозиционный политик Мирослав Парович, комментируя высказывание директора Службы внешней разведки России об участии Сербии в учениях НАТО.

По словам Паровича, в российском руководстве могут не в полной мере понимать реальные мотивы действий сербского президента. Он считает, что сложившаяся вокруг Александра Вучича группа влияния создает в России его образ как союзника, а на практике политика Белграда ориентирована на сближение с западными странами.

Парович считает, что Вучич «полностью движется в сторону политического Запада» — и вопрос лишь в том, станет пунктом назначения Брюссель или Вашингтон.

«Окончательное решение будет принято после ноябрьских выборов в США, когда станет ясно, в чем реальная сила и мощь Дональда Трампа. До тех пор они будут держать оба варианта открытыми», — прогнозирует сербский политик.

Парович утверждает, что направленные на российскую аудиторию информационные и политические кампании якобы используются Белградом для демонстрации формальной лояльности, а тем временем реальные переговоры ведутся с США и ЕС, в том числе по вопросам энергетики и оборонной промышленности.

«Он [Вучич] предлагает Вашингтону сербский энергетический сектор, включая нефтегазовый сектор, а также атомную энергетику. Он предлагает Брюсселю специализированную сербскую промышленность. Оба варианта предполагают ликвидацию России и значительное подавление Китая», — утверждает политик.

Он добавил, что дальнейшая динамика отношений между Россией и Сербией будет зависеть от позиции Москвы и ее оценки текущих политических процессов в Белграде.

«Как оппозиционный политик могу сказать, что на российском руководстве сейчас лежит большая ответственность за дальнейшую динамику развития отношений между двумя странами. Если они продолжат нынешнюю практику поддержки Вучича, они помогут ему привести Сербию в НАТО голосами пророссийского населения», — заключил Парович.

Так политик прокомментировал участие Сербии в майских учениях НАТО. Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин оценил этот шаг Белграда как негативный прецедент.

Совместные тактические демонстрационные учения Сербии и НАТО прошли в мае с участием порядка 600 военнослужащих. Мероприятие стало заметным событием на фоне ранее заявленной сербскими властями политики военного нейтралитета.

В феврале 2022 года Белград ввел мораторий на проведение военных учений с иностранными государствами. До этого российские военные регулярно участвовали в совместных маневрах на территории Сербии.

Член думского комитета по обороне Андрей Колесник, комментируя RTVI сербские учения с НАТО, назвал их ошибкой Белграда, основанной «на деньгах, на санкциях, на желании заработать».