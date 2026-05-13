Впервые в истории Сербия проводит совместные военные учения с НАТО. Они стартовали 12-го и продлятся до 23 мая на базе «Юг» и на полигоне «Боровац» под Буяновацем, говорится на сайте Вооруженных сил республики. В чем особенность маневров и что представляют собой сегодня отношения Белграда и Североатлантического альянса — в материале RTVI.

Учения «НАТО — Сербия»: о чем речь

Тактические учения организованы командованиями сербских сухопутных войск и Объединённых сил НАТО со штаб-квартирой в Неаполе. В них принимают участие около 600 военнослужащих Сербии, а также Италии, Румынии и Турции. Еще в Сербию прибыли военные планировщики и наблюдатели из этих стран, а кроме того — из Черногории, Франции, Германии, Великобритании и США.

Сообщается, что маневры позволят Сербии и странам-членам НАТО «обменяться опытом и рабочими практиками».

«В ходе двухнедельных полевых мероприятий будут отрабатываться тактика, методы и процедуры, применяемые в миротворческих операциях, такие как обеспечение безопасности баз, работа на контрольно-пропускных пунктах, контроль массовых скоплений людей и ведение боевых действий в городских условиях», — говорится в релизе Вооруженных сил Сербии.

«Партнерство во имя мира»: сотрудничают уже 20 лет

Основанием для военных учений стало решение правительства Сербии, они «представляют собой продолжение взаимовыгодного, конкретного и прозрачного сотрудничества Сербии и НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира», на равных условиях и с уважением к сербскому военному нейтралитету».

К этой натовской программе для стран, не входящих в Североатлантический альянс, Сербия присоединилась еще в 2006 году — рамочный документ в Брюсселе подписал занимавший тогда пост президента республики Борис Тадич.

Россия также участвовала в «Партнерстве во имя мира» до 2014 года.

KFOR: по-прежнему в Косово

Международные миротворческие силы в Косово (KFOR) под эгидой НАТО по-прежнему остаются на территории частично признанной республики (по данным World Population Review, ее независимость признают 97 стран-членов ООН).

Они были созданы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1244 и вошли в Косово 12 июня 1999 года.

У кого сербы покупают оружие

Как отмечается в докладе независимого частного аналитического центра TRENDS Research & Advisory (Абу-Даби), посвященном отношениям НАТО и Западных Балкан, Сербия «выборочно приобретала передовые системы за рубежом», включая китайские зенитные ракетные комплексы FK-3/HQ-22, которые «доставлялись шестью самолетами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) через воздушное пространство стран НАТО после получения дипломатического разрешения».

«Это была первая передача подобных китайских систем в Европу, вызвавшая обеспокоенность внутри НАТО», — признает автор.

Приобретения «были сознательным выбором Белграда и несовместимы со стандартами НАТО, что вызывало серьезные технические и разведывательные опасения, поскольку эксплуатация или интеграция таких систем потенциально может привести к утечке конфиденциальной информации за пределы альянса».

Также Белград покупал у Израиля РСЗО и беспилотники MALE, а его самым значительным приобретением стал контракт с государством-членом НАТО — на поставки 12 французских истребителей Rafale последнего поколения, которые начнутся с 2030 года.

Сербия и членство в НАТО

Еще в 2007 году Национальное собрание Сербии приняло резолюцию о военном нейтралитете страны, который будет сохраняться вплоть до проведения референдума по этому вопросу.

Анонсируя в марте первые в истории учения с НАТО, президент Сербии Александр Вучич вновь заявил, что Сербия при этом не собирается вступать в альянс, а также не забудет натовских бомбардировок Югославии в 1999 году.

«Сербия ревностно отстаивает свой военный нейтралитет, и мы этого не изменим. Мы никогда не забудем 1999-й, но мы должны двигаться вперед и лучше выстраивать отношения», — подтвердил Вучич, бессменно возглавляющий страну с 2017 года.

За вступление Сербии в НАТО выступают небольшие политические силы, например, Сербское движение обновления, у которого два места в Национальном собрании, и Либерально-демократическая партия — она сейчас вообще не представлена в парламенте.

Согласно опросу, проведенному в декабре Центром сербской политической мысли (NSPM), идею членства в Североатлантическом альянсе поддерживают 10% жителей (из них только 4,3% называют себя «абсолютными сторонниками» этой идеи). Против выступают 84% сербов.