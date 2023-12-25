«Никакой революции нет», — так президент Сербии Александр Вучич прокомментировал попытки демонстрантов взять штурмом здание столичного парламента. Между тем Москва обвинила Запад в стремлении устроить в балканской республике «майдан». А сербская оппозиция утверждает, что погромщики были провокаторами, призванными дискредитировать протесты. Что происходит в Сербии спустя неделю после выборов — разбирался RTVI.

Как накалились протесты в Белграде

Воскресный вечер 24 декабря, когда католическая Европа встречала канун Рождества, в столице Сербии выдался самым жарким за всю неделю протестов. Они не прекращаются с 18 декабря, когда Сербская прогрессивная партия Вучича (формально он перестал быть ее лидером, но остается ее лицом) объявила о победе на выборах в Народную скупщину (однопалатный парламент).

Проигравшая коалиция «Сербия против насилия», которая объединила значительную часть проевропейской оппозиции, пытается оспорить итоги голосования. Она обвиняет власти в использовании административного ресурса, подкупе избирателей и организации «каруселей» на участках в Белграде. Вице-президент социал-демократической Партии свободы и справедливости Мариника Тепич объявила бессрочную голодовку, пока результаты в столице не отменят. О нарушениях и вбросах на участках объявила Международная миссия наблюдателей, куда вошли представители ОБСЕ, Европарламента и Евросовета (наблюдатели от ЦИК России никаких нарушений не выявили).

Главной мишенью протестующих стало здание городской администрации, где также заседает Республиканская избирательная комиссия. В нее уже летели яйца, помидоры, банки пива и файеры. К 24 декабря обстановка накалилась — погромщики, вооружившись флагштоками, выломали запертую изнутри дверь и разбили окна железными арматурами.

Полицейские внутри сдерживали толпу щитами и распыляли перцовый спрей (по другим данным — слезоточивый газ). Лишь к десяти вечера они взяли ситуацию под контроль. Известно о 35 задержанных, а также о 30 раненых полицейских, из которых двое — в тяжелом состоянии.

В штабе оппозиции утверждают, что силовики применяли непропорционально жестокую силу. «Одного из демонстрантов жестоко избили и сломали ему ногу. Его били ногами, пока он лежал на земле», — говорится в сообщении коалиции «Сербия против насилия».

Там настаивают, что зачинщики погромов были подосланы властями. «Режим Вучича отправил своих хулиганов на инциденты», — цитирует оппозиционеров издание Danas.

Позже исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич выложил в соцсетях снимки разгромленного офиса в горадминистрации — со сломанной мебелью и оргтехникой, разбросанным мусором и камнями. Ущерб, нанесенный зданию белградской скупщины, он назвал «невосполнимым». Именно из уст Шапича в отношении погромов впервые прозвучало слово «майданизация».

«Я говорил: если мы позволим себе бороться за политические цели с помощью насилия и свержения государства, то очень скоро у нас не будет государства. Теперь вы видите, насколько верным был термин «майданизация»», — заявил Шапич журналистам. Впоследствии версию о заговоре, инспирированном извне, принялись раскручивать руководители Сербии, а также ее поддержали официальные лица в Москве.

17 декабря в Сербии прошли внеочередные парламентские и местные выборы. Согласно предварительным результатам Республиканской избирательной комиссии (после обработки 98,46% голосов), победу одержала правящая коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» — 46,67% . Они получают 130 из 250 мест в Народной скупщине. На втором месте — оппозиционная проевропейская коалиция «Сербия против насилия» (23,63%, или 65 мандатов), а тройку лидеров замыкает объединение «Ивица Дачич — премьер Сербии» (6,57% и 18 депутатских кресел). При этом в РИК согласились провести повторное голосование на 28 избирательных участках — там, где невозможно установить результаты или они были отменены. Повторное голосование состоится 30 декабря с 07:00 до 20:00 по местному времени (с 09:00 до 22:00 мск).

Заговор раскрыли русские: что говорят в Белграде и Москве

По горячим следам Александр Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности. По его словам, сербы стали свидетелями «драматичных событий», однако «никакой революции не происходит». При этом президент Сербии дал понять, что власти будут считать беспорядки инспирированными извне. Он также поблагодарил зарубежные спецслужбы, которые заранее предупредили официальный Белград о готовящихся акциях.

Вучич не стал вдаваться в подробности, зато их озвучила премьер-министр Ана Брнабич. Она фактически заявила о том, что сербские власти раскрыли заговор оппозиции при помощи российских спецслужб.

«У нас были данные от служб, которые предупреждали об этом. Прежде всего, российская служба безопасности предоставила нам такие сведения»,— заявила Брнабич в эфире телеканала Pink. По ее словам, западные дипломаты сочли такие сведения фейками.

«Они обвинили нас в распространении дезинформации и в том, что это все чушь. Они смеялись. <…> Кто-то воспринимал это всерьез, кто-то хотел помочь, но многие знали и не хотели помогать», — утверждала премьер Сербии.

В Москве же сразу стали использовать более жесткий термин — «майдан». «Очевидны попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники «майданных переворотов»», — заявила «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Госдуме же припомнили «развал Югославии». «Спецслужбы не дремлют, они делают все, что связано с возможностью противостояния России. Этим спецслужбам удалось развалить Югославию, что привело к многочисленным жертвам, к нестабильности в регионе, и они продолжают проводить политику в таком же духе. Потому попытки осуществления майдана были и есть. Мы об этом предупреждали руководство Сербии. Эти попытки будут продолжаться», — сообщил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Алексей Чепа.

Между тем 25 декабря посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко получил аудиенцию у первых лиц Сербии — вначале он встретился с Александром Вучичем, а затем — с первым вице-премьером и министром иностранных дел Ивицей Дачичем. «Оппозиция приступила к протестам, которые поощряются, поддерживаются извне. Об этом говорил Вучич, тут не могу вдаваться в подробности, потому что это доверительная информация. Но данные о том, что подстрекательство и поддержка идут со стороны Запада, у него неопровержимые», — сказал Боцан-Харченко каналу «Россия 24» после переговоров с главой Сербии.

В Брюсселе и Вашингтоне протесты и обвинения со стороны Белграда и Москвы пока не прокомментировали.

Как уже сербы протестовали

Местные эксперты напоминают, что демонстрациями в Сербии никого не удивишь — особенно после выборов. Правительство Вучича уже много лет остается объектом нападок оппозиции, обвиняющей политика (сначала — в бытность премьером, а с 2017 года — президента) в авторитаризме и покушении на свободу СМИ. Самая массовая волна протестов (не считая начала 2000-х, когда был свергнут Слободан Милошевич) продолжалась в республике с 2018-го по 2020 год. Они выплеснулись за пределы Белграда и охватили многие города.

Причиной послужили покушения на местных политиков. Так, 16 января 2018 года оппозиционер из косовских сербов Оливер Иванович был застрелен из проезжавшей мимо машины, когда он входил в свой офис в Северной Митровице.

А в ноябре того же года злоумышленники напали на Борко Стефановича, одного из лидеров оппозиционной коалиции «Альянс за Сербию». Неизвестные жестоко избили Стефановича стальными прутьями по голове.

Позже он продемонстрировал публике свою окровавленную рубашку — она стала символом народного возмущения, который в СМИ так и окрестили — «протест кровавых рубашек».

Демонстрации стали проходить в Белграде каждую субботу, самые массовые собирали более 10 тысяч человек. Причем их поддерживали самые разные политики — от крайне левых и либералов до правых националистов. Но единой платформы у них не появилось. На этом фоне 17 января 2019 года в Белград прилетел президент России Владимир Путин с официальным визитом. Сербские эксперты увидели в этом символический жест поддержки Белграда со стороны Москвы.

Антиправительственные протесты достигли апогея к 16 марта 2019 года, когда демонстранты на несколько часов заблокировали президентский дворец, внутри которого находился сам Вучич. Впрочем, глава государства проявил невозмутимость и выложил фото, на котором он играет в шахматы с главой МВД. Протестующие тем временем сумели прорваться в здание государственного Радио и телевидения Сербии (RTS) и на несколько часов сорвать эфир, заодно повредив входную дверь, разбив окна, испортив стены и часть инвентаря.

Госпереворот или обычный протест — что говорят эксперты и политики

«Вряд ли можно говорить именно о госперевороте, поскольку на сегодняшний день даже при безоговорочной поддержке Запада никакие новые парламентские выборы не приведут к принципиально иным результатам — на уровне страны поддержка и Вучича, и его партии объективно довольно высокая. Однако это не отменяет стремление оппозиции расшатывать ситуацию, пытаться на этой волне мобилизовать и перетянуть к себе сомневающихся, чтобы на следующем витке попытаться выйти в качестве влиятельной силы не только на уровне столицы, но и в рамках всей страны. Без этого они не имеют шансов преодолеть существующую планку в 25% в свою поддержку «, — отметила в беседе с RTVI профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

Как отмечает эксперт, протестующие, в первую очередь, недовольны итогами выборов в Белграде, однако пытаются использовать это как повод, чтобы сплотить оппозиционную коалицию и на республиканском уровне.

Программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович, напротив, полагает, что речь идет о попытке госпереворота.

«Обстановка достаточно напряженная. Исходя из новостей, протестующих достаточно много. Причем они наносят существенный урон инфраструктуре, также совершается насилие в отношении органов правопорядка. Да, безусловно, это попытка госпереворота, так называемого «майдана», «цветной революции». Они недовольны выборами в целом и под этим предлогом пытаются потеснить действующую власть. Я практически уверен, что это все организовано западными коллегами — ЕС, США и так далее. Это связано с тем, что Вучич становится все более неудобным для Запада, более несговорчивым занимает принципиальную позицию по Косово, по антироссийским санкциям», — согласился Лазович с официальной версией Белграда и Москвы.

По мнению собеседника RTVI, западные страны, «возможно, не ожидали, что Россия будет предупреждать сербов». «То есть они, наверное, знали о каналах связи, но надеялись, что как-то смогут повлиять, скомпрометировать российское предупреждение. Они, конечно, не хотели, чтобы такого рода предупреждения были, и пытались всячески принизить их значение. Хочется надеяться, что это как-то помогло. Ситуация находится под контролем, о чем Вучич говорил в своем обращении к нации», — считает Лазович.

«В Сербии существует большое недовольство Вучичем и тем, как он проводит выборы на протяжении 10 лет, — поделился с RTVI депутат Народной скупщины Иван Костич, новый и.о. председателя оппозиционной правой партии «Двери» (той самой, чей прежний лидер Бошко Обрадович весной 2019-го участвовал в штурме гостелерадио). — Существует также большое недовольство народа его политикой в ​​отношении Косово и Метохии. С другой стороны, есть Америка и Европейский союз, которые реагируют на хаос в Сербии. Они стремятся оказать давление на Вучича, чтобы тот подписал франко-германское предложение о соглашении, которое предусматривает признание фальшивого государства Косово».

Депутат Народной скупщины, председатель Сербской народной партии (входит в правящую коалицию) Ненад Попович сообщил RTVI, что все дело в сопротивлении Белграда антироссийским санкциям.

«Наше сотрудничество с Россией находится на высшем уровне. Не следует забывать, что одна из главных целей прозападной оппозиции — немедленное введение санкций против России сразу же после прихода к власти, как того требуют их западные менторы. Президент Вучич и весь народ Сербии ясно дали понять, что никогда не будут вводить санкции в отношении России, и это сильно мешает Западу и тем политическим силам в Сербии, которые Запад поддерживает. Это, безусловно, попытка государственного переворота, потому что оппозиция ставила своей целью насильственно захватить власть в скупщине города Белграда и объявить себя победителями на выборах», — утверждает Попович.

Что будет дальше

По словам Ненада Поповича, ситуация в Белграде остается напряженной. В частности, «студенты, поддерживающие оппозицию, планировали заблокировать Белград, что грозит дополнительно ухудшить ситуацию в столице и осложнить повседневную жизнь граждан». Депутат из правящей коалиции надеется, что «компетентные органы возбудят уголовные дела как против организаторов, так и против непосредственных исполнителей насилия».

«К каким последствиям это приведет? Сложно прогнозировать: всегда есть элемент непредсказуемости, особенно на Балканах. Если Вучич займет более жесткую позицию, не будет идти на уступки, думаю, эти волнения постепенно начнут сходить на нет. Но пока что это напряжение еще будет сохраняться, потому что прозападная оппозиция тоже не намерена сдаваться. Возможно, какие-то беспорядки еще продолжатся, но, вероятно, их интенсивность будет потихоньку стихать», — полагает Милан Лазович

«Ситуация чрезвычайно сложная. Подавляющее большинство людей в Сербии против нового майдана и насильственной смены правительства. Хотя мы считаем, что выборы необходимо повторить, поскольку было много нарушений», — признает Иван Костич.

«С воскресенья протесты против итогов голосования в Сербии 17 декабря приобрели существенно более массовый характер. Оппозиция пробовала штурмовать здание городского парламента. Можно говорить о том, что в ближайшие два — три дня накал страстей только усилится, поскольку оппозиция до ухода на новогодние праздники должна максимально мобилизовать протестный потенциал и добиться поставленных целей. В первую очередь — добиться переголосования в Белграде и заручиться поддержкой масс, чтобы в случае назначения перевыборов получить большинство в городском парламенте», — заключает Екатерина Энтина.