В камере СИЗО в Бишкеке обнаружен мертвым предполагаемый серийный насильник-убийца Кумарбек Абдыров, из-за которого в Киргизии призывали снять мораторий на смертную казнь. В республиканской госслужбе исполнения наказаний (ГСИН) сообщили, что арестанту пытались оказать медпомощь.

В пресс-службе ГСИН уточнили, что 41-летнего Абдырова без признаков жизни нашли возле решетчатой двери камеры. По предварительной версии, он покончил с собой. В момент обнаружения охраной — вскоре после полудня 7 февраля — на мужчине не было брюк.

В изолятор отправили следственно-оперативную группу из сотрудников ГСИН и прокуратуры по надзору за соблюдением законодательства за учреждениями пенитенциарной системы. Они обследовали камеру Абдырова, собрали необходимые свидетельства и назначили экспертизы, в том числе судебно-медицинскую для установления причины смерти мужчины.

В бишкекском СИЗО-1 Абдыров находился с 17 декабря 2025 года, когда его перевели из изолятора временного содержания (ИВС) в ГУВД Бишкека. Пару месяцев назад он дал признательные показания по делу об убийстве несовершеннолетней девушки с особой жестокостью, совершенном в сентябре.

По версии следствия, работавший таксистом Абдыров сажал к себе в машину девушек, увозил, насиловал и убивал. Одной из жертв стала 17-летняя девушка, которую он похитил с обочины дороги и возил по селам Иссык-Кульской области, где дважды изнасиловал, а потом задушил. Тело жертвы мужчина выбросил в Боомское ущелье, а ее телефон — в озеро. После задержания он указал оба этих места.

Скандал вокруг этого дела возник из-за того, что ранее Абдырова уже судили за изнасилование и покушение на убийство. Десятью годами ранее он подвозил девушку, изнасиловал, сбросил в канал и скинул сверху большой камень, рассчитывая нанести травму головы, но промахнулся и попал по руке. Жертва некоторое время пролежала внизу, притворяясь мертвой, а потом вышла на дорогу и попросила водителя попутки довезти ее до больницы.

В 2016 году Абдыров получил 12 лет колонии, но на стадии апелляции трое судей Бишкекского городского суда смягчили приговор до семи лет, а в 2018 году мужчина вышел на свободу по амнистии. Судьи, пересмотревшие его дело, в 2020 году были уволены в рамках антикоррупционного расследования.

После повторного задержания Абдырова — за убийство несовершеннолетней, чей труп он сбросил в Боомское ущелье, — таксист дал показания по другим преступлениям, включая изнасилования, жертв которых он не убил, но они не обратились в полицию.

Первый раз Абдыров попал под суд еще в 2006 году в возрасте 22 лет. Он ударил металлическим прутом девушку-прохожую на улице и отнял ее телефон, но отделался штрафом. По словам потерпевшей, родственники преступника приходили к ней и пытались разжалобить тем, что он единственный сын у матери-одиночки.

В декабре 2025 года, когда Абдыров сознался в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней, президент Киргизии Садыр Жапаров публично призвал снять мораторий на смертную казнь. Конституционный суд республики рассмотрел эту просьбу и заявил, что соответствующее изменение законов невозможно.