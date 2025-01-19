Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии разблокировал более €6,5 млн на счетах трастов, которые российский миллиардер Алишер Усманов «основал много лет назад». Об этом пишет газета Tages-Anzeiger со ссылкой на решение SECO от 22 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года Усманов попал под санкции Евросоюза, после этого его счета в швейцарских банках оказались заморожены.

Как отмечает Tages-Anzeiger, в исключительных случаях SECO может выдавать средства — к примеру, если находящиеся под санкциями лица заявляют о возникших у них трудностях и/или доказывают, что деньги необходимы для выполнения старых контрактов. По данным газеты, к весне 2024 года SECO получил более 300 запросов с такими обоснованиями — и большинство одобрил.

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В результате россияне смогли вывести от 70 до 80 млн франков с заблокированных швейцарских счетов: в частности, находящийся под санкциями Алишер Усманов смог снять более €6,5 млн с замороженных счетов в банке Credit Suisse, утверждает Tages-Anzeiger.

В Швейцарии миллиардер якобы пользуется услугами женевской трастовой компании, которая обслуживает фирмы «Усманова или его сестры». Осенью и летом 2022 года эта организация подала в SECO несколько запросов по разблокировке средств. По данным газеты, они предназначались для содержания двух вертолетов на аэродроме на юге Франции и загородного дома стоимостью $50 млн в графстве Суррей недалеко от Лондона.

Женевские попечители объясняли, что накопившиеся неоплаченные счета создали риск конфискации одного из вертолетов, и заявляли о давней задолженности за аренду ангара под вертолеты. Аналогичная ситуация, по их словам, сложилась и с английским особняком Усманова: стройкомпании, которые занимались его реставрацией, из-за неплатежеспособности владельца оказались на грани банкротства, а сама усадьба XVI века — под угрозой в случае отсрочки некоторых реставрационных работ.

В результате SECO разблокировал около €4,2 млн для выплат по счетам за особняк, а также €2,4 млн — за вертолеты. Дополнительно на содержание вертолетов были одобрены ежемесячные выплаты — около €54 тыс. В госсекретариате объяснили это решение тем, что все эти счета были выписаны по договорам, заключенным еще до введения санкций в отношении российского миллиардера.

Кроме того, по данным Tages-Anzeiger, у швейцарских властей возникли опасения, что активы Усманова могут упасть в цене, если его счета не будут оплачены. Адвокат Усманова утверждает, что оба вертолета и имущество не принадлежат ни самому бизнесмену, ни его сестре: их собственниками являются трасты, которые миллиардер «создал много лет назад». Однако SECO в своем постановлении указывает, что эти трасты контролируются «прямо или косвенно» Усмановым или его сестрой.

Дело об отмывании денег

В 2022 году в отношении Усманова было возбуждено уголовное дело об отмывании денег. По предварительным данным, швейцарский банк UBS направил полиции около девяти сообщений о подозрительных транзакциях, связанных с российским предпринимателем. Усманов впоследствии подал на эту кредитную организацию в суд.

Кроме того, Усманова подозревали в уклонении от уплаты налогов на доходы и подарки на общую сумму около 555 млн евро с 2014 по 2022 годы. Представитель бизнесмена заявлял, что тот с 2014 года платит налоги в России и в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения не обязан был платить подоходный налог в Германии.

По наводке банка прошли обыски в филиалах швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене, а также на других связываемых с Усмановым объектах в Германии, включая дома. По поводу обыска на яхте Dilbar, в ходе которого были арестованы несколько десятков картин, миллиардер тоже подавал в суд.

В конце 2023 года суд Франкфурта-на-Майне постановил вернуть Усманову изъятое в ходе обысков имущество. В ноябре 2024 года адвокаты Усманова заявили, что уголовное дело в отношении него прекращено генпрокуратурой в Германии.