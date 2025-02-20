Франция и Великобритания планируют поддерживать мир на Украине с помощью авиации, пишет The Financial Times (FT). Предложение предусматривает меньшую роль сухопутных войск, но потребует значительной поддержки со стороны США, куда главы двух стран Кир Стармер и Эмманюэль Макрон отправятся на переговоры на следующей неделе.

Власти Франции и Великобритании разрабатывают план по формированию «сил успокоения» (reassurance force), согласно которому основная роль для обеспечения мира на территории Украины будет отдана западным военно-воздушным силам.

Цель этой концепции состоит в создании «мощного фактора сдерживания» для «удержания России от нарушения любого соглашения о прекращении огня», сказали FT западные чиновники. Миссию могли бы возглавить Объединенные экспедиционные силы под франко-британским руководством и при участии других европейских стран.

Собеседники издания подчеркивают, что предложенный план еще нуждается в доработке и в итоге может включать в себя развертывание крупных сухопутных сил — если не на всей территории Украины, то на ее западных границах.

«Они [западные чиновники] полагаются на сферу, в которой западные военные имеют явное преимущество над Россией: их военно-воздушные силы. Вместо этого сухопутные войска будут использоваться, по крайней мере на начальном этапе, для защиты ключевых украинских объектов, таких как порты и атомные электростанции», — говорится в материале FT.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности ввести британские войска на территорию Украины для соблюдения договоренностей, достигнутых в рамках потенциального мирного соглашения.

Позже в Великобритании допустили возможность отправки Киеву истребителей Typhoon вместо размещения крупного миротворческого контингента на земле.

На следующей неделе Стармер и его французский коллега Эмманюэль Макрон посетят Вашингтон, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом военный конфликт между Россией и Украиной. По словам британского премьера, любой вклад Европы в обеспечение прекращения огня на Украине потребует «поддержки и гарантий безопасности со стороны США».

Встреча глав США, Великобритании и Франции пройдет на фоне открытого конфликта Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.