На востоке Москвы 50 учеников школы №1512 почувствовали недомогание, выпив воду из кулера. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного у СК по Москве.

«Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в тексте официального сообщения в телеграм-канале СК.

В настоящий момент следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех деталей случившегося.

По словам директора учебного заведения, Роспотребнадзор приостановил работу школы из-за выявленных случаев кишечной инфекции, передает РИА Новости.

Школьники почувствовали недомогание 14 ноября. Как минимум один-два ребенка в каждом классе жаловались на тошноту и диарею. Пострадавшие рассказывали, что употребляли воду из кулера и отмечали у нее странный привкус.

Отравления в России

В середине июня мэр дагестанского Буйнакска Исламудин Нургудаев досрочно сложил свои полномочия после массового отравления жителей водой из-под крана. В июле был закрыт цех розлива питьевой артезианской воды Olavoda после случаев заражения острой кишечной инфекцией и норовирусом.

В сентябре стало известно о расследовании массового отравления школьников в Чите после Вахты памяти. Отмечалось, что 10 человек из почетного караула обратились с симптомами пищевого отравления к врачам с острой кишечной инфекцией.

В октябре сообщалось об отравлении более 30 детей в екатеринбургской школе №79, по словам родителей причиной отравления стали котлеты из свинины. Позднее источник, близкий к региональному управлению Роспотребнадзора сообщил, что у сотрудника столовой был выявлен норовирус. Тогда же стало известно о массовом отравлении курсантов филиала Краснодарского университета МВД, которые были госпитализированы с острой кишечной инфекцией после завтрака.

Более 150 человек обратились за медицинской помощью после обеда школе №4 в Новочебоксарске 15 ноября. В Роспотребнадзоре отметили, что у заболевших была выявлена РНК норовируса.