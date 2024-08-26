Основатель компании в сфере кибербезопасности Group-IB (сейчас работает в России под брендом F.A.С.С.T.) Илья Сачков, которого в июле 2023 года приговорили к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ), пожелал основателю Telegram Павлу Дурову «скорейшей свободы».

В своем посте Сачков вспомнил о словах Дурова, который в 2021 году, комментируя его задержание, написал, что «лучше избегать арестов».

«Поразительно, как и при каких обстоятельствах спустя три года возвращается этот ответ самому Павлу. Лично я тогда не понял его посыл», — написал Сачков в своем телеграм-канале.

Основатель Group-IB подчеркнул, что остался в России, «несмотря на все риски». При этом он убежден, что никаких преступлений не совершал. Дуров же, находясь «примерно в аналогичной ситуации», из страны решил уехать, считает Сачков.

«И, как мы видим, это не особо помогло», — заключил он.

Между тем Сачков назвал задержание Дурова «абсолютно неадекватным и несправедливым отношением к талантливым инженерам».

Дело Дурова

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном самолете. Reuters со ссылкой на представителя полиции Франции сообщил, что предприниматель обвиняется в отказе сотрудничать в области кибер- и финансовых преступлений, совершаемых с использованием мессенджера. Расследованием дела занимаются подразделения французской полиции по борьбе с кибер- и финансовыми преступлениями, передает агентство.

ТАСС и РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Парижа пишут, что дело Дурова началось 8 июля. Срок его задержания истекает 28 августа. Всего предпринимателю предъявлены обвинения в 12 преступлениях. Дурова допрашивают в рамках расследования киберпреступлений «по делу против неназванного лица», отмечает ТАСС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не носит политический характер. По словам главы государства, предприниматель арестован в рамках судебного расследования.

Дело Сачкова

В ночь на 29 сентября 2021 года в офис Сачкова пришли с обысками силовики. Впоследствии бизнесмена обвинили в госизмене «в форме выдачи иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну». «Коммерсантъ» писал, что, согласно версии обвинения, сведения передавались иностранным спецслужбам.

Защита Сачкова говорила, что бизнесмен не признает вину, а дело против него не связано с деятельностью Group-IB.

В ноябре 2021 года Сачков обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину и попросил перевести его из СИЗО под домашний арест «с максимальными ограничениями». По словам Сачкова, он «не изменник, не шпион и не предатель», а «русский инженер», который своей работой «неоднократно доказывал преданность и пользу Родине»

В 2022 году Сачков через своего адвоката рассказал изданию Forbes, что несколько лет ощущал давление. Свое задержание он связывал с людьми, которым «сильно помешала» его профессиональная деятельность — борьба с киберпреступностью.

В июле 2023 года Мосгорсуд приговорил Сачкова к 14 годам колонии строгого режима. Гособвинение запрашивало для него 18 лет заключения.

В августе 2024 года Верховный суд России признал законным приговор основателю Grouр-IB. Сам Сачков свою вину не признает.