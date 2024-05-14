Следствие обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об аресте полного тезки начальника главного управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова в рамках уголовного дела. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича», — рассказал собеседник агентства.

На сайте суда отмечено, что заседание было назначено на 18:25 мск понедельника, результат рассмотрения материала опубликован пока не был.

Накануне, 13 мая, военкоры и Z-блогеры сообщили о задержании начальника Главного управления кадров Минобороны России, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Телеграм-канал «Рыбарь» писал, что на рабочем месте офицера прошли следственные действия, при этом самого его в этот момент там не было.

По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, Кузнецова задержали утром 13 мая в доме в Истринском районе Подмосковья. Собеседник канала отметил, что в «момент штурма» в доме находился сам генерал-лейтенант и его супруга, которая ранее работала в комитете по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, академии РВСН и других структурах Минобороны.

Как писал «Рыбарь», со сменой главы Минобороны в ведомстве начались «предсказуемые чистки», в том числе в отношении людей, которые «так или иначе замараны в неприятных эпизодах». В чем могут обвинять Кузнецова и какие эпизоды ему инкриминируются — неизвестно.

О задержании Кузнецова также сообщали каналы, связанные с ЧВК «Вагнер». По их данным, уголовное дело может иметь «не коррупционный характер», как в случае с замминистра обороны Тимуром Ивановым, а «окрас государственной измены» из-за его прошлого места работы.

Кузнецов с мая 2010 по май 2023 года возглавлял 8-е управление Генштаба (Службу защиты государственной тайны Вооруженных сил России, ЗГТ), которое играло ведущую роль в обеспечении информационной безопасности российских вооруженных сил. В 2023 году генерала назначили руководить Главным управлением кадров военного ведомства.