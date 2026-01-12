Московский торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Авиапарк» прокомментировал ситуацию с ловушками для птиц, размещенными на потолке фудкорта. Ранее пользователи в соцсетях обратили внимание на птиц, которые запутываются в сетках и умирают прямо над головами посетителей комплекса.

В сообщении администрации ТРЦ указано, что размещение сеток-ловушек — это вынужденная мера, обусловленная санитарно-эпидемиологическим требованиям. Согласно им, для безопасности посетителей в помещение не должны проникать птицы, грызуны и насекомые.

«Перед нами стоял сложный выбор метода, учитывая размеры торгового центра и количество способов проникновения птиц внутрь. Мы сознательно исключили все способы, которые могут причинить вред или привести к гибели птиц. Сетки, которые мы установили, — это один из наиболее щадящих методов», — заявили представители «Авиапарка».

В том же сообщении уточняется, что все птицы остаются «живыми и невредимыми», а служба безопасности ТРЦ ежедневно отпускает их на волю. Вместе с этим администрация согласилась с тем, что такая мера выглядит «не самой гуманной» и заверила пользователей в том, что изучит «эффективные и менее заметные» способы отпугивания животных.

Впервые пользователи обратили внимание на проблему 11 января в комментариях к посту в официальном телеграм-канале «Авиапарка». Некоторые посетители выкладывали в комментарии видео, на которых видно застывших в одном положении птиц, попавшихся в сетки.

«Люди сидят и над ними висят трупы животных?! Как минимум — это антисанитария, а как максимум — жестокое обращение с животными!», — писали в комментариях.

Комментаторы называли администрацию «живодерами», призывали убрать ловушки и предлагали неравнодушных посетителей ТРЦ обращаться в Роспотребнадзор, полицию, комитеты Госдумы, горячие линии и НКО по защите животных.

На ситуацию обратил внимание и «Фонд защиты городских животных». Днем 12 января в его телеграм-канале появилось сообщение, в котором подчеркивается, что установка подобных ловушек нарушает №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» (ст 4, 11, 17). Кроме того, обращения в прокуратуру, МВД и Роспотребнадзор направила Депутат Госдумы Юлия Дрожжина. Она выступила с просьбой провести проверки по фактам жестокого обращения с животными.