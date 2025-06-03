Третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной может состояться до конца июня в Стамбуле, заявил в эфире телеканал «Россия 24» лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Накануне Киев предлагал Москве провести новую встречу в период с 20 по 30 июня.

Слуцкий добавил, что движение к устойчивому прекращению огня будет одним из ключевых вопросов на следующем этапе переговоров. По его мнению, «у украинской стороны есть время — его не так много — для того, чтобы изучить наши условия и пойти навстречу».

Второй раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся 2 июня в Стамбуле, встреча продлилась чуть более часа. Украинский министр обороны Рустем Умеров подтвердил, что российская делегация передала проект меморандума об урегулировании. По его словам, у Киева будет неделя на изучение документа, после чего стороны скоординируют дальнейшие шаги.

Умеров подчеркнул, что украинская сторона убеждена, что все ключевые вопросы можно решить только на уровне лидеров.

«Мы считаем, что дальнейшая работа между делегациями имеет смысл, если она направлена на подготовку встречи лидеров [России и Украины]», — пояснил он.

Среди прочего, Умеров подчеркнул, что Киев передал Москве список «сотен» детей, которых требует вернуть.

«Это для нас ключевой вопрос. Если Россия действительно привержена мирному процессу, возвращения хотя бы половины детей из этого списка стало бы позитивным сигналом», — указал украинский министр.

Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский по итогам встречи напомнил, что в последнее время звучало, что похищено полтора миллиона украинских детей, затем эта цифра постепенно снизилась до 20 тыс.

«Мы наконец получили полный список — как видите, здесь не полтора миллиона и не 20 тыс. Тут 339 фамилий. По каждой из них <…> мы будем отрабатывать. <…> За последнее время все подобные заявки рассматриваем. <…> Наш офис уполномоченного по правам ребенка вернул 101 ребенка, а с украинской стороны вернулось 22 ребенка», — заверил Мединский.

Он объяснил, что как только находятся родители или любые законные представители, сразу происходит воссоединение. По его словам, список из 339 фамилий говорит о том, что из темы похищения детей «украинскими властями устроено шоу».