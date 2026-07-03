Бывший руководитель Росавиации Александр Нерадько задержан по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Об этом сообщили Mash и «База». По данным изданий, сегодня суд должен рассмотреть ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения.

Согласно карточке Хорошевского районного суда Москвы, следствие просит арестовать Нерадько по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Другие обстоятельства уголовного дела пока не раскрываются.

Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 по 2023 год. В сентябре 2023 года он покинул должность по собственному желанию, что было оформлено распоряжением правительства России. Как сообщал «Коммерсантъ», источники издания связывали его отставку со сложными отношениями с руководством Минтранса, а также с вопросами развития беспилотной авиации и сертификации авиационной техники.

В 2024 году был задержан бывший заместитель Нерадько Сергей Тимошенко, который в 2019—2021 годах занимал пост заместителя губернатора Брянской области. По версии следствия, он курировал строительство и капитальный ремонт социальных объектов по государственным и муниципальным контрактам и получил от предпринимателей более 4 млн рублей за покровительство. Позднее следствие заявило, что общая сумма незаконных вознаграждений выросла примерно до 7 млн рублей.

Часть взяток передавалась через сына Антона Тимошенко, которого также привлекли к уголовной ответственности как посредника. Кроме денег, чиновник якобы получал имущество и услуги — строительные материалы, бытовую технику, подарочные карты, оплату бензина, автомойки, продукты, алкоголь и другие материальные ценности.

По данным Следственного комитета, расследование было завершено в марте 2026 года, после чего дело направили в Советский районный суд Брянска. В июне в суде прошло первое заседание по существу дела.