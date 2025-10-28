Сериал Жоры Крыжовникова «Москва слезам не верит» получил то же название, что и фильм режиссера Владимира Меньшова, вопреки протесту со стороны его дочери Юлии Меньшовой. Об этом она сама рассказала в интервью телеведущему и блогеру Карену Адамяну.

По словам Меньшовой, режиссер сериала Жора Крыжовников и его продюсер связались с ней на этапе съемок и сообщили, что хотят назвать проект «Москва слезам не верит». Меньшова отметила, что считает Крыжовникова очень талантливым режиссером, так же как ее отец, который «очень ценил его творчество».

Однако актриса выступила против того, чтобы сериал носил то же название, что и оскароносный фильм ее отца. При этом она подчеркнула, что не имеет претензий к аллюзиям на него и к новому прочтению картины.

«Название это невозможно. Это слава одного человека — Владимира Меньшова. <…> Новое прочтение — пожалуйста, название — нет. <…> Я не тот наследник, который зарабатывает на наследстве своего отца», — сказала она.

Меньшова подчеркнула, что двух версий «Москва слезам не верит» быть не может. При этом она уточнила, что не обладает правами на это название и сам фильм. Связанный с авторскими правами суд между сценаристом Валентином Черных и Владимиром Меньшовым проходил еще в 1980-х годах. В итоге создатели фильма «договаривались, в случае чего <…>, что все делится напополам», пояснила Меньшова.

По ее словам, она настаивала только на том, чтобы сериал Крыжовникова назывался по-другому, и поначалу ее «поняли». Позже к переговорам с Меньшовой присоединился режиссер и продюсер Федор Бондарчук, которому актриса снова категорически отказала. После этого она встретилась с на одном из мероприятий с представителем платформы Wink, который объяснил, что «Москва слезам не верит» — это поговорка, которую «нельзя присвоить».

По словам Меньшовой, представитель Wink выразил ей свое сочувствие, однако сообщил, что проекту все же будет присвоено название «Москва слезам не верит».

«“Потому что это другие деньги, это другой охват, это другой хайп”. <…> Я охренела, скажу честно», — призналась Меньшова.

Актриса отметила, что затем в дело вступил некий «человек от бизнеса», который «со всей циничностью» заявил, что в случае претензий с ее стороны это будет «черным пиаром», который позволит увеличить число просмотров сериала. После выхода проекта Меньшова, по ее словам, «залегла на дно и закрыла рот на все замки».

Телеведущая призналась, что не стала бы рассказывать о спорах вокруг названия, если бы его не сменили на «Слезы в большом городе». Она связала это с тем, что создателей сериала «снесло хейтом и они трусовато переименовались». Узнав от Адамяна, что это было временное переименование предположительно ради пиара («Слезы в большом городе» — название второй части сериала — прим. RTVI), Меньшова сказала, что это «не пиар-ход, а “обосрались, переназвались, а потом снова решили, что это слабый ход и снова вернули обратно”».