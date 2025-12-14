В Саратовской области из-за снегопадов занесло несколько участков автодорог и образовались заторы, более 200 человек эвакуировано, включая 50 детей. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«Экстренные и аварийные службы, органы власти всех уровней продолжают работать в круглосуточном режиме над ликвидацией последствий непогоды. <…> В Энгельсском районе у села Безымянное эвакуировано 148 человек, в том числе 34 ребенка», — написал он в своем телеграм-канале.

Заносы, метель и эвакуация

13 декабря ГУ МВД России по Саратовской области сообщило о временных ограничениях на дорогах из-за снежных заносов, метели и гололеде. В Госавтоинспекции настоятельно рекомендовали отказаться от дальних поездок.

Позднее начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин рассказал, что в Энгельсском районе около свинокомплекса «Хвалынский» при помощи вездехода-болотохода были вывезены 148 человек, в том числе 34 ребенка из застрявшего транспорта.

«На автодороге Саратов — Самара, пос. Варваровка, тяжелой техникой была пробита дорога для эвакуации беременной женщины и других водителей. Движение восстановлено», — добавил он.

Также он рассказал, что в Энгельсском районе были вывезены фельдшер, водитель и два пациента из застрявшей в сугробах машины скорой помощи.

Юрин отметил, что по состоянию на 11:00 спасатели в общей сложности помощь удалось оказать 200 людям, из которых 50 дети, которые застряли из-за непогоды.

Бусаргин заявил, что для шести трасс в Ершовском, Энгельсском, Советском, Хвалынском и Пугачевском районах действуют ограничения. На этих участках спасатели эвакуируют граждан и подвозят бензин.

«Еще по 9 участкам дорог работы уже завершены, проезд обеспечен», — отметил он.

Губернатор рассказал, что для расчистки дорог и улиц в области задействовали более 1,4 тыс. единиц техники, израсходовали 18 тыс. тонн песко-соляной смеси, 955 тонн соли и 344 тонны реагентов.

Утром 14 декабря в Минздраве Саратовской области сообщили, что все медицинские организации работают в штатном режиме. По данным ведомства, сотрудники лечебных учреждений заканчивают расчистку прилегающих территорий и подходов к зданиям.

«Прием пациентов, оказание медицинской помощи происходит штатно. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», — сказано в сообщении.

Саратовская прокуратура проводит проверку по вопросу своевременности и качества выполнения работ по очистке автомобильных дорог и придомовых территорий от снега и наледи.

Массовое ДТП, повреждения домов и отключение света

По данным правоохранителей, 14 декабря в 12:30 на 286 километре автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград» КамАЗ, которым управлял мужчина 1962 года рождения, врезался в припаркованный ГАЗ, после чего в эту машину влетела «Калина», а в нее — «Фотон». Сотрудники ГИБДД проводят проверку. В результате аварии пострадала пассажирка «Калины» 1965 года рождения.

В 205 населенных пунктах, как сообщил глава Саратовской области, из-за сильного ветра и падения деревьев были повреждены линии электропередачи (ЛЭП). Над устранением аварий работают 59 бригад, добавил он. Кроме того, по данным чиновника, в пяти районах были повреждены крыши школ, больниц, частных и многоквартирных домов.

«В Саратове повалено 132 дерева, которые уже убраны с проезжей части. Кроме того, есть повреждения 33 участков газовых труб и 78 линий электропередачи», — уточнил он, заявив, что по некоторым адресам подача газа уже восстановлена.

По словам Юрина, энергетики круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения. Для работ привлечены 245 человек и 101 единица техники. К социально значимым объектам доставлены резервные источники ресурса.

Губернатор подчеркнул, что завершить основной комплекс работ планируется до конца 14 декабря. По его словам, профильные службы должны обеспечить проезд на всех трассах и восстановить подачу коммунальных ресурсов в регионе.

Местная жительница Эльвира пожаловалась изданию «Подъем» на работу спасательных служб. По ее словам, сотрудники МЧС проходили мимо ее мамы, в результате чего ей пришлось ждать помощи до пяти утра.