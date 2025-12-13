Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил о введении режима повышенной готовности из-за резкого ухудшения погодных условий и сильного снегопада. Из-за снегопада и метели в регионе произошло массовое ДТП — более 20 машин врезалось друг в друга, шесть человек пострадали. Также в РЖД рассказали о столкновении локомотива и грузового поезда.

Режим повышенной готовности обязывает направить все силы и средства региона на ликвидацию последствий непогоды.

По словам руководителя региона, на федеральных трассах сейчас работают 60 снегоуборочных машин, на региональных — 245 единиц техники. В Пензе задействованы 110 машин и 130 человек, управляющие компании запустили 45 единиц спецтехники. Губернатор поручил главе города увеличить количество техники для расчистки снега.

Сегодня в Пензенской области сильный шквалистый ветер и мокрый снег, что привело к обрывам линий электропередач.

По данным на 8 часов утра, в 11 муниципальных образованиях без электричества оставались более 23 тыс. домов, что затронуло около 61 тыс. человек, рассказал губернатор. По его словам, для восстановления электроснабжения работают около 40 аварийных бригад.

Губернатор поручил должностным лицам областного правительства и главам муниципалитетов находиться на рабочих местах и перейти в режим постоянных докладов. Он также призвал граждан по возможности отложить поездки и прогулки, не пользоваться личным автотранспортом и не выходить из дома без крайней необходимости.

На фоне разгула стихии произошло несколько серьезных инцидентов. В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что днем 13 декабря 2025 года на железнодорожной станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с передней частью грузового поезда. Пострадавших нет, поезда получили «технические повреждения».

Проводится проверка по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

В пресс-службе Куйбышевской железной дороги (филиала ОАО «РЖД») рассказали, что в 11:49 мск на станции Чаис Куйбышевской железной дороги маневровый локомотив столкнулся с грузовым поездом, в результате чего с рельсов сошло несколько грузовых вагонов, пострадавших нет.

«Для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда. Ожидается задержка пассажирских поездов», — говорится в сообщении.

Еще одна авария, но на этот раз автомобильная, произошла 13 декабря на дороге Р-208 «Тамбов-Пенза». Там друг в друга врезались 25 машин. По предварительным данным ГИБДД региона, за медицинской помощью обратились пять участников аварии. На месте происшествия работают экстренные службы.

UPD: В областном минздраве уточнили, что пострадавших шестеро: «В районе села Загоскино в результате ДТП пострадали 6 человек, из них 1 ребенок. Два человека госпитализированы в Клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина. Ребенок — в областную больницу Филатова. Их состояние оценивается как средней степени тяжести». Остальным помощь оказана на месте.

Прокуратура Пензенской области начала проверку работы ответственных лиц за содержание данного участка трассы.

В ГУ МЧС по региону отметили, что 14 декабря порывы ветра в области будут доходить до 18 м/с, также ожидается слабая метель.