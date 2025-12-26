Снизить ставки по микрозаймам

Государственная дума восьмого созыва в 2026 году должна принять законы об обязательном информировании граждан через портал «Госуслуги» об имеющихся кредитах, о комплексном урегулировании всех долгов, а также о снижении ставок по микрозаймам. Об этом заявил RTVI первый зампред комитета ГД по финрынку Константин Бахарев.

«Что касается финансовой сферы, то важно принять законопроект об обязательном информировании граждан через портал «Госуслуги» о заключенных договорах кредита (займа). Это еще одна наша давняя идея, актуальность которой повышается по мере цифровизации финансового рынка и перехода кредитования в онлайн», — сказал Бахарев.

В 2024 году мошенники оформили на граждан фиктивных кредитов на 12 миллиардов рублей, а затем похитили эти деньги, то есть люди не только свое потеряли, но еще и должны остались, и списывать с себя эти долги им приходится в судебном порядке, отметил парламентарий.

Бахарев сообщил, что законопроект уже внесен в Госдуму. Он обязывает кредитные и микрофинансовые организации оперативно направлять в бюро кредитных историй сведения о заключенных договорах кредита или займа, чтобы бюро кредитных историй, в свою очередь, могли проинформировать об этом заемщика в его личном кабинете на портале «Госуслуги».

На всю процедуру отводится максимум пятнадцать минут! Для граждан информирование будет бесплатным. Тем самым появится реальная возможность блокировать фиктивные заявки на кредит, которые мошенники, завладев персональными данными граждан, подают в банки и МФО от их имени, еще до перевода денежных средств», — рассказал Бахарев.

Комплексное урегулирование долгов

Еще один важный закон, который необходимо принять в весеннюю сессию 2026 года, — законопроект о комплексном урегулировании задолженности граждан перед кредиторами, сообщил депутат.

Согласно статистике Банка России, более пятидесяти миллионов россиян имеют невыплаченные кредиты и займы, причем у половины из них таких кредитов — два и больше, отметил Бахарев. В случае просрочки заемщикам приходится договариваться с каждым банком или микрофинансовой организацией (МФО) по отдельности, это дополнительная трата времени и денег.

«Мы с коллегами подготовили и внесли проект закона, благодаря которому заемщики, имеющие непогашенные обязательства перед кредитными и микрофинансовыми организациями, смогут провести реструктуризацию долгов в упрощенном порядке — без суда и без необходимости объявлять о личном банкротстве. Он дает им право согласовать индивидуальный план реструктуризации долгов на сумму от 25 тысяч рублей сразу со всеми кредиторами. В результате можно изменить график платежей, получить отсрочку и даже частично списать долг», — пояснил Бахарев.

Снизить ставки по микрозаймам

Как ожидается, Госдума в 2026 году продолжит «социализацию» микрофинансового рынка. В рамках первого этапа в декабре 2025 года принят закон о снижении максимальной суммы переплат для клиентов МФО со 130% до 100%, о запрете таких недобросовестных практик, как «цепочка займов» (когда долги по невыплаченным займам вместе с накопленными штрафами включаются в сумму нового займа), а также о введении «периода охлаждения» для выдачи дорогих займов свыше 100% годовых, рассказал Бахарев.

В рамках второго этапа предлагается разделить микрофинансовый рынок по различным направлениям в зависимости от видов предлагаемых компаниями финансовых продуктов. Сегментация необходима для того, чтобы, «с одной стороны, вывести из сегмента микрофинансовых организаций компании, которые специализируются на предоставлении займов бизнесу либо гражданам под умеренные ставки (POS-займы) и не выдают краткосрочные дорогие микрозаймы, а с другой — пересмотреть регулирование выдачи займов «до зарплаты» с целью их удешевления для клиентов», рассказал депутат.

«Для сегмента микрофинансовых компаний, выдающих займы «до зарплаты», планируется рассмотреть вопрос снижения максимального размера ставки по таким займам с нынешних 292% (двухсот девяноста двух процентов) годовых или 0,8% (восемь десятых процента) в день до более умеренных значений, что будет способствовать облегчению долгового бремени для 14—15 миллионов россиян, регулярно берущих микрозаймы», — заявил Бахарев.

Этот законопроект находится в стадии разработки, уточнил он.