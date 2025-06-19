Журналистка Ксения Собчак сообщила в своем телеграм-канале, что режиссер Никита Михалков помог актеру Михаилу Ефремову получить работу после выхода из колонии по УДО.

«По поводу информации про Михаила Ефремова и того, что Михалков помог ему с работой: все так, действительно, Никита Сергеевич помог, я — свидетель», — написала она.

По словам Собчак, Ефремов написал Михалкову письмо, которое «тронуло» режиссера.

«Михалков вообще такой: может быть очень жестким, но реально имеет и ресурс, и возможность помочь творческой интеллигенции в России. Такой Горький нового времени», — отметила журналистка.

Как утверждает Собчак, Ефремов после освобождения из колонии трудоустроен на постоянную работу в московский театр «Мастерская 12 Никиты Михалкова». По ее данным, первый спектакль с участием актера пройдет в этом театре.

19 июня несколько СМИ распространили информацию о том, что Михалков помог Ефремову выйти из колонии по УДО. В публикациях утверждалось, что условием для этого было устройство на работу в театр режиссера и участие в двух постановках. По данным СМИ, речь может идти о спектаклях «Без свидетелей» и «Ревизор». Премьера последнего намечена на июнь.

RTVI направил запрос в пресс-службу Михалкова.

В июне 2020 года автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и столкнулся с фургоном. В результате аварии погиб водитель фургона Сергей Захаров. Экспертиза установила, что в момент ДТП актер был пьян.

В сентябре 2020 года суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии. Позднее срок сократили до 7,5 года. В марте 2025 года суд одобрил ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении. В начале апреля актер вышел на свободу из колонии и вернулся в Москву. Согласно решению суда, он должен раз в месяц отмечаться в правоохранительных органах, ему запрещено менять место жительства и управлять автомобилем.

В начале июня режиссер и продюсер Сергей Кальварский сообщил aif.ru, что Ефремов примет участие в его новом проекте. «В будущем году будет сниматься у меня в сериале-антиутопии. Он сыграет главную роль. Подробностей пока раскрывать не могу», — сказал он.

По словам Кальварского, он обсуждал с Ефремовым возможность съемок еще до освобождения актера из колонии.