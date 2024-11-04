Выдвигавшая в президенты Молдовы экс-генпрокурора республики Александра Стояногло Партия социалистов (ПСРМ) заявила, что не признает результаты выборов и не станет считать победившую на них действующую главу государства Майю Санду легитимным президентом. Пресс-релиз по этому поводу опубликован на сайте политического объединения.

В заявлении партии говорится, что «народным президентом» Молдовы является Стояногло, который одержал победу по итогам голосования на территории самой республики. Его ПСРМ называет «подлинным победителем» выборов, а Санду — «нелигитимным президентом» и «президентом диаспоры», поскольку победу ей принесли голоса избирателей за границей.

«Её признают только ее спонсоры и кураторы из-за рубежа. Народ Молдовы чувствует себя обманутым и обворованным», — заявили в партии, выдвинувшей Стояногло.

ПСРМ также обвинила власти Молдовы в том, что они лишили избирателей «свободного и демократического волеизъявления», особенно в Приднестровье и в некоторых зарубежных странах, из-за чего «сотни тысяч граждан не смогли воспользоваться своим правом голоса».

«Мы столкнулись с необоснованным сокращением избирательных участков, блокированием доступа избирателей к участкам для голосования, агитацией в день тишины и в день выборов, и с другими нарушениями в ряде стран, с сотнями случаев преднамеренной фальсификации выборов, пропажей урн для голосования», — говорится в заявлении молдавских социалистов.

«Обратный отсчет до войны»: российские блогеры и политологи — об итогах выборов в Молдове

Ранее ЦИК Молдовы официально объявил о победе Санду по итогам обработки всех бюллетеней. Сама она сообщила, что заняла первое место во втором туре президентских выборов, еще накануне вечером. При этом советник главы республики по вопросам национальной безопасности Станислав Секриеру обвинил Россию в попытке вмешательства в ход голосования. Многие мировые лидеры, поздравляя Санду с победой, заявили, что ей удалось преодолеть якобы имевшее место давление Москвы.

Западные СМИ, комментируя результаты выборов, в основном пишут о том, что победа Санду воспринимается как торжество сторонников евроинтеграции Молдовы. Некоторые издания, впрочем, отметили, что разница между итогами голосования внутри страны, в Приднестровье, Гагаузии и за рубежом свидетельствует о «поляризации» молдавского общества.