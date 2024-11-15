Социолог и публицист Борис Кагарлицкий* призвал не включать его в списки для обмена заключенными между Россией и странами Запада. В своем обращении он отметил, что не видит никакого смысла и пользы для себя в эмиграции, а также заявил, что, если бы хотел уехать из страны, то сделал бы это самостоятельно, сообщает РБК со ссылкой на публикацию интернет-журнала «Рабкор».

«Но я уезжать с родины не собираюсь и, если ради этого надо сидеть в тюрьме, буду сидеть в тюрьме. В конце концов, для левого политика или для обществоведа в России тюремное заключение — это нормальный профессиональный риск, который надо принять, когда выбираешь данный путь», — написал Кагарлицкий*.

Кроме того, социолог пригрозил обратиться в суд с иском к любому иностранному правительству с обвинением в похищении, если его сделают участником обмена.

Кагарлицкий* добавил, что высылка из страны с древних времен практикуется в качестве мягкой формы репрессий и это следует осуждать.

Социолог также признал, что он «отлично отдает себе отчет» в том, что его положение на общем фоне не худшее.

Вместе с тем, Кагарлицкий* призвал других лишенных свободы, у кого есть силы оставаться в заключении, не соглашаться на обмен. Организаторов этого процесса он попросил включать в перечни только тех, кто ясно выразил свое согласие быть обменянным.

Борис Кагарлицкий* родился 29 августа 1958 года в семье известного литературоведа и театроведа Юлия Кагарлицкого и переводчицы английской литературы Раисы Померанцевой. Известен среди левых интеллектуалов во всем мире, уже в 1970-е был левым диссидентом. В СССР Кагарлицкого* арестовывали по «Делу молодых социалистов». Тогда будущий преподаватель Шанинки (Московской высшей школы социальных и экономических наук) сидел в Лефортово.

Дело Кагарлицкого*

ФСБ возбудила в отношении Кагарлицкого* дело об оправдании терроризма в июле 2023 года. Как рассказал RTVI адвокат Кагарлицкого* Ерохов, уголовное дело против социолога завели из-за написанного в 2023 году поста о взрыве на Крымском мосту.

Защита настаивала, что «в своей деятельности профессор Кагарлицкий* никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм», а целью его выступлений была «попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство».

Кагарлицкого* этапировали в Сыктывкар, поскольку именно там было возбуждено и расследовалось дело.

12 декабря социолога приговорили к штрафу в 609 тыс. руб. по делу об оправдании терроризма и освободили в зале суда. Гособвинение с приговором не согласилось и подало апелляцию.

Сам социолог тогда выразил надежду на справедливое решение суда и отмечал, что обвинение противоречит его «принципам» и «репутации».

В феврале апелляционный суд заменил социологу наказание со штрафа на пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

С критикой дела против Кагарлицкого* выступал, в частности, политолог Сергей Марков, который называл арест социолога «политической ошибкой». Марков отмечал, что совершившие эту ошибку «подставляют» президента России Владимира Путина, при этом «друзья России просят освободить Кагарлицкого*».

В октябре прошлого года на форуме «Валдай» Путин обещал изучить ситуацию с Кагарлицким*.

В июне Верховный суд России оставил в силе приговор социологу.

Обмен заключенными

Крупнейший со времен окончания холодной войны обмен заключенными между Россией и Западом состоялся 1 августа в Анкаре при координирующей роли Национальной разведывательной организации Турции (MIT).

В рамках обмена Россия отпустила на свободу 16 человек, среди которых были не только граждане Германии и США, но и обладатели только российского паспорта, которых на Западе считали политзаключенными. В Россию из стран Запада вернулись восемь граждан.

В сделке приняли участие по меньшей мере семь стран — Россия, Беларусь, США, Германия, Польша, Словения и Норвегия. Всего в операции участвовали 26 человек. России передали десять человек, в том числе двоих детей, Германии — 12, США — четыре.

Вечером 2 августа в немецком Бонне прошла первая пресс-конференция освобожденных в рамках обмена бывших российских политиков: Андрея Пивоварова, Владимира Кара-Мурзы* и Ильи Яшина*. Последний признался, что не хотел покидать Россию и считает, что его «незаконно выдворили из страны против воли».

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов