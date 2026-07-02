Компания Sony объявила о прекращении выпуска физических дисков для игровых консолей PlayStation с января 2028 года, полностью переходя на цифровой формат. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на заявление производителя.

После завершения производства дисков новые игры будут доступны исключительно в цифровом виде в магазине PlayStation Store и у розничных продавцов. Изменение не затронет игры, уже выпущенные на дисках, а также те, что выйдут до января 2028 года.

«Это естественное направление для Sony Interactive Entertainment, чтобы адаптироваться к потребительским тенденциям», — говорится в заявлении компании.

Пресс-служба Sony подчеркнула, что отказ от дисков в пользу покупок онлайн соответствует ожиданиям большинства игроков по поводу того, каким путем они хотели бы получать доступ к играм.

Компания Sony, основанная в 1946 году в Японии, выпустила первую PlayStation в 1994 году — серую консоль с приводом CD-ROM. С тех пор было выпущено несколько поколений приставок, последней из которых стала PlayStation 5.

Объявление было сделано накануне выхода Grand Theft Auto VI, которое станет первым полностью цифровым релизом компании. Аналитики ожидают, что эта игра окажется самым прибыльным запуском в истории индустрии развлечений. Фанаты ждали ее более десяти лет: предыдущая часть — GTA 5 — вышла в 2013 году. Релиз GTA 6 уже несколько раз переносился, он ожидается 19 ноября.

По данным исследовательской компании Circana, в 2025 году игроки потратили на новые видеоигры на физических носителях $1,5 млрд — это самый низкий показатель с начала отслеживания этого показателя в 1995 году. Пик продаж пришелся на 2008 год, когда они составили $11,6 млрд.