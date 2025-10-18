В Турции нашли тело основателя телеграм-канала «Утро Дагестана» Абакара Абакарова, пишут РБК и портал HaksozHaber. В России мужчина был объявлен в розыск.

По данным собеседника РБК, труп Абакарова с ножевыми ранениями нашли на вилле, арендованной на двое суток. В убийстве россиянина полиция подозревает мужчину, который заехал в дом вместе с ним. Согласно одной из версий, озвученной источником издания, случившееся может быть связано со сбором информации для медиаресурса Абакарова.

HaksozHaber пишет, что вилла, где предположительно произошло убийство Абакарова, расположена в стамбульском районе Эюпсултан. Ее арендовали 6 октября. На следующий день вместе с основателем «Утра Дагестана» туда пришел мужчина, который впоследствии покинул дом с двумя сумками.

Уборщица виллы обнаружила тело Абакарова в холле. По ее вызову на место происшествия приехали полицейские и врачи скорой помощи. Они установили, что мужчина был убит там же, где лежал. После этого правоохранители начали поиск человека, который покинул арендованный дом.

Дагестанская диаспора в Турции выразила соболезнования в связи с гибелью Абакарова. «Это не просто трагедия, это нападение на свободу и достоинство народа», — приводит слова ее представителей HaksozHaber.

Накануне информацию об смерти Абакарова распространили дагестанские СМИ. Телеграм-канал «Черновик» писал, что его друзья и близкие подозревают убийство. Источник издания «Кавказский узел»* утверждал, что несколько дней назад Абакаров выехал из Ялова в Стамбул и «пропал со связи».

«Сообщалось, что он мог быть задержан полицейскими, однако позже его обнаружили убитым. Иных подробностей мы пока не знаем», — отмечал представитель дагестанской диаспоры в Стамбуле.

По его словам, ранее Абакарову якобы поступали угрозы, в том числе убийства.

Блогер Гасан Гаджиев заявил, что основатель «Утра Дагестана» пропал «более недели назад» и его разыскивали знакомые. По его словам, у Абакарова были денежные долги, которые он якобы не хотел возвращать кредиторам и призывал простить их.

Гаджиев уточнил, что 18 октября близкие Абакарова собирались забрать его тело, пишет «Кавказский узел»*. Официально эта информация не подтверждалась.

Как Абакаров связан с беспорядками в аэропорту Махачкалы

В октябре 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки в связи с прибытием регулярного рейса из Тель-Авива. Сотни людей выбежали на взлетно-посадочную полосу, начали размахивать палестинскими флагами и выкрикивать антисемитские лозунги. В поисках евреев они начали проверять паспорта у пассажиров на борту.

Источники в МВД Дагестана сообщали, что в беспорядках участвовали порядка 1,2 тыс. человек. В результате пострадали более 30 человек, включая полицейских. Аэропорту был нанесен ущерб на 24 млн рублей.

Следствие установило, что незадолго до беспорядков Илья Пономарев*, Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев разместили в телеграм-каналах информацию, направленную на «возбуждение ненависти и вражды» у дагестанцев к израильтянам, и призывали жителей Махачкалы присоединиться к массовым беспорядкам.

В частности, сообщения антиизраильского характера появились в телеграм-канале «Утро Дагестана», на который тогда были подписаны порядка 50 тыс. человек. В ноябре 2023-го «Известия» сообщили, что его автором является Абакаров. По данным издания, канал был зарегистрирован в 2022 году на украинский телефонный номер.

Газета Financial Times (FT) писала, что «Утро Дагестана» связано с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым*. Бывший парламентарий тогда заявлял, что уже больше года не контролирует этот телеграм-канал.

По утверждению «Известий», Абакаров в 2016 году переехал в Одессу, где вместе с членами «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»** создал некую «Исламскую школу». Sota* писала, что на Украину он уехал в 2017 году, но из-за обвинения со стороны украинских властей «в экстремизме в виде радикального исламизма» был вынужден перебраться в Турцию.

Военкор Юрий Котенок пишет, что Абакаров уехал из России в Турцию в 2023 году, после чего якобы активно сотрудничал с западными и украинскими спецслужбами. Он предположил, что блогера могли «списать» его же собственные кураторы, чтобы таким образом «избавиться от живой улики».

* Внесены Минюстом России в реестр иноагентов

** Террористическая организация, запрещенная в России