Супермаркет SPAR стал первым в российском ритейле, получившим знак соответствия принципам пищевой безопасности (ХАССП) среди торговых сетей. Речь идет о флагманском магазине ритейлера «СПАР Миддл Волга» (входит в нижегородскую ГК «Сладкая жизнь»), который открыл флагманский магазин в Москве. Новый EUROSPAR в ТЦ «Авеню-Север» стал самым масштабным в истории компании.

Запуск новой точки увеличил общую сеть под брендами SPAR и EUROSPAR в России до 133 магазинов. Объект у метро «Селигерская» занимает 3 600 кв. м и рассчитан на обслуживание более 5 000 человек в сутки.

Новый EUROSPAR позиционируется как пространство с акцентом на сервис и инновации. Торговый зал оборудован 24 кассами самообслуживания и электронными ценниками, а визуальную коммуникацию обеспечивают более 30 цифровых экранов.

Основную ставку ритейлер делает на категорию Ready-to-Eat (готовая еда), которая занимает 26,3% в товарообороте сети — это лидерский показатель для российского рынка. В магазине работают пекарня полного цикла, кондитерский цех и уникальный для ритейла отдел флористики.

«Наш приоритет — клиентский сервис и уникальное товарное предложение. Посещение наших магазинов должно приносить положительные эмоции», — заявил гендиректор «СПАР Миддл Волга» Альберт Гусев. Он добавил, что в 2025 году индекс лояльности NPS вырос до 64 пунктов, превысив средние показатели по отрасли.

Во время открытия флагманского супермаркета 12 февраля также состоялось торжественное вручение новому супермаркету EUROSPAR знака соответствия принципам пищевой безопасности (ХАССП) и свидетельства Центром компетенций в области пищевой безопасности Роскачества. Сеть стала первой в российском ритейле, кто получил такой статус.

По итогам 2025 года оборот «СПАР Миддл Волга» превысил 151 млрд рублей. Компания активно развивает омниканальную модель продаж: на онлайн-заказы сейчас приходится около 8% товарооборота. В 2026 году ритейлер планирует запуск еще одного флагманского EUROSPAR в центре Москвы — в ТЦ «АФИ Галерея» в районе метро «Белорусская»

ООО «СПАР Миддл Волга» входит в ГК «Сладкая жизнь», основанную в 1992 году в Нижнем Новгороде. Холдинг является одним из крупнейших игроков продовольственного рынка России. Помимо франшизы SPAR, группа развивает сеть дискаунтеров Smart и проект «Авокадо» (более 5 800 точек), а также владеет собственным мясокомбинатом и дистрибьюторским подразделением. Совокупный оборот ГК в 2025 году превысил 400 млрд рублей.