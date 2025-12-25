Гуманитарный конвой из Дагестана попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничных территориях. Погибли три человека, включая замглавы Шамильского района Магомеднаби Гаджиева, сообщил глава республики Сергей Меликов.

Среди погибших также два представителя общественной организации «Самооборона» — Али и Мурад. Кроме того, пострадал сопровождающий гумконвоя — общественник Шамиль, его госпитализировали.

Меликов уточнил, что гуманитарную помощь перевозили два грузовика. Один из них сломался и был вынужден остановиться на ремонт, что уберегло часть людей от обстрела. Другая «ГАЗель» и сопровождающая ее легковая машина были атакованы с применением беспилотников.

Грузовики везли продукты, необходимые для инженерных работ инструменты, письма детей для российских бойцов и др. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

«Одно мы знаем точно: у наших земляков были самые добрые намерения, они, рискуя собой, везли помощь от простых жителей нашим военнослужащим», — написал глава Дагестана в своем телеграм-канале.

Меликов напомнил, что во время боевых действий нельзя атаковать гуманитарные конвои, врачей и журналистов. По его словам, «достойный враг» эти правила соблюдает, но ВСУ «не способны» проявить себя на поле боя, поэтому «срываются на слабых». При этом дагестанский глава убежден: в результате каждый ответит «за свои подлые поступки».

Он выразил соболезнования родным и близким погибших, назвав произошедшее «невосполнимой утратой» для всего Дагестана. Власти окажут всю необходимую помощь семьям.