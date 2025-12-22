В результате атаки украинских беспилотников в Донецкой народной республике (ДНР) погиб бывший корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов. По данным издания, смертельное ранение он получил в середине сентября в ходе выполнения боевого задания около села Верхнекаменское под Северском.

«Лента.ру» отмечает, что Чигасов принимал участие в боевых действиях под Кременной на лиманском направлении, освобождал село Спорное.

В сентябре 2024 года он получил осколочное ранение ноги в ходе атаке FPV-дрона. Несмотря на травму и опасность повторных атак, Чигасов сумел добраться в расположение своей части. Он был награжден медалью «За спасение погибающих».

Последний год корреспондент находился под Северском, где командовал взводом огневой поддержки штурмовой роты. В начале боевого пути у Чигасова было звание рядового, он смог дослужиться до лейтенанта.

Николай Чигасов окончил факультет политологии и мировой политики «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ) в Санкт-Петербурге, в международной редакции «Ленты.ру» работал в 2021-2022 годах. До этого он работал в «Московских новостях». Корреспондент писал о военных и дипломатических конфликтах, проблемах международных блоков, а также организаций.

Когда началась военная операция, Чигасов принял решение пойти добровольцем на фронт.

«Лента.ру» назвала журналиста смелым и упорным человеком, который отличался решительностью и идеализмом.

В марте погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Он работал в зоне боевых действий с 2022 года. Последний его репортаж — об обстановке на купянском направлении в Харьковской области — вышел в эфире «Известий» 23 марта.

После смерти Федорчака его коллега — корреспондент «Известий» Денис Кулага — заявил, что погиб «молодой, перспективный и жизнерадостный журналист». Он описал военкора как «парня, который так хотел всем помочь, и так боялся, кому-либо навредить».

В октябре в зоне боевых действий в Запорожской области во время атаки дронов погиб военкор РИА Новости Иван Зуев, его коллега Юрий Войткевич получил ранение. Он перенес несколько операций и прошел лечение в хирургическом отделении.