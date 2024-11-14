Задолженность одной из компаний бизнесмена Алексея Блиновского мужа арестованной создательницы «марафонов желаний» Елены Блиновской, перед налоговой превышает 658 тысяч рублей, следует из данных сервиса «БИР-Аналитик», с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно информации «БИР-Аналитик», по счетам компании Блиновского приостановлены операции. Решение было вынесено 12 ноября, а основанием стало «неисполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) требования об уплате задолженности». Размер отрицательного сальдо на 13 ноября достиг 658 751 рубль, отмечает РИА Новости.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть Россию и выехать в Беларусь. Ее отправили под домашний арест, обвинив в неуплате налогов на сумму свыше 918 млн рублей (ч. 2 ст. 198 УК) и отмывании средств в размере 43 млн рублей, «полученных преступным путем» (п. «б» ч. 4 ст. 174.1). В январе 2024 года основательницу марафонов перевели в СИЗО «в связи с неоднократным нарушением меры пресечения».

Супругу Блиновской в мае 2023 года предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В апреле 2024 года Блиновский отправился в зону боевых действий. Shot писал, что такое решение было вызвано финансовыми трудностями с семейными счетами и «огромными долгами» бизнесмена.

28 июня стало известно, что Алексей Блиновский объявлен в розыск. Причиной такого решения правоохранители в разговоре с ТАСС назвали его неявку к следователю по делу о неуплате налогов. В тот же день адвокат заявила RTVI, что Блиновский «являлся к следователю на вызовы».

В конце октября адвокат бизнесмена Наталия Сальникова сообщила, что Блиновский больше не находится в уголовном розыске. По ее словам, также приостановлено уголовное дело о неуплате налогов, возбужденное в отношении ее подзащитного.