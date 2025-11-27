ФБР сообщило, что установило личность подозреваемого в стрельбе у Белого дома, в результате которой двое сотрудников Нацгвардии были госпитализированы в критическом состоянии, передает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отпечатки пальцев задержанного совпали с данными мужчины из штата Вашингтон, который, судя по всему, иммигрировал в США из Афганистана в 2021 году. По словам собеседника CNN, следствие работает над дополнительным подтверждением.

Источники в правоохранительных органах сообщили CBS News, что подозреваемый — 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал. По словам двух собеседников телеканала, стрелок использовал пистолет.

ABC News отмечает, что ФБР расследует стрельбу как потенциальный акт международного терроризма.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что человек, стрелявший в сотрудников Национальной гвардии, является выходцем из Афганистана. Трамп потребовал повторной проверки всех афганцев, которые приехали в страну при бывшем главе государства Джо Байдене, а также отметил, что власти США примут меры, чтобы выдворить всех, кто не приносит пользу государству.

«Теперь мы должны пересмотреть каждого иностранца, въехавшего в нашу страну из Афганистана при Байдене», — заявил президент.

Стрельба в одном квартале от Белого дома произошла накануне около 22:15 мск. Двое служащих Национальной гвардии США получили огнестрельные ранения. Полиция сообщила, что подозреваемый получил ранения и был доставлен в больницу.

По словам директора ФБР Кэша Пателя, оба пострадавших бойца Нацгвардии находятся в критическом состоянии. Ранее губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси заявил о гибели военнослужащих, но затем отказался от своего заявления, сославшись на «противоречивые сообщения».

После этого Трамп пригрозил серьезными последствиями подозреваемому, а военный министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в Вашингтон будут дополнительно направлены еще 500 бойцов Нацгвардии.

«Мы никогда не отступим, мы обезопасим нашу столицу, мы обезопасим наши города. Это произошло в нескольких шагах от Белого дома, поэтому президент Трамп попросил меня добавить 500 военнослужащих к Национальной гвардии в Вашингтоне», — написал Хегсет в Х.

В августе президент США ввел в Вашингтон около 800 военнослужащих Нацгвардии. По словам Трампа, гвардейцы задействованы в операции по борьбе с преступностью в стране.