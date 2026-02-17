Российская фигуристка Аделия Петросян удачно дебютировала на Олимпийских играх, выступив в короткой программе на турнире в Милане. Выступающая в нейтральном статусе 18-летняя спортсменка вышла на лед под вторым номером и завершила прокат с результатом 72,89 балла.

Петросян представила программу под попурри хитов Майкла Джексона. Она чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп. Для короткой программы у женщин четверные прыжки запрещены правилами.

Зрители тепло встретили выступление российской фигуристки, проводив ее овациями. Международный союз конькобежцев (ISU) в своих соцсетях назвал прокат Петросян «ярким шоу в Милане».

После выступления спортсменка поделилась эмоциями. Она отметила, что не испытывала волнения, хотя ее мать сильно переживала. «Я сегодня вообще не нервничала», — приводит слова Петросян телеграм-канал Sport24.

В интервью Okko фигуристка призналась, что не ожидала получить такие высокие оценки. «Очень хорошие баллы. Я не ожидала, что так классно оценят», — сказала она, добавив, что рада наконец получить положительные эмоции от проката.

Петросян является трехкратной чемпионкой России (2023—2025) и трижды побеждала в финале Гран-при России. В сентябре 2025 года она завоевала олимпийскую лицензию, выиграв квалификационный турнир в Пекине. Спортсменка тренируется в группе Этери Тутберидзе.

На последнем чемпионате России в декабре 2025 года короткая программа Петросян была оценена в 86,52 балла, однако на международных стартах под эгидой ISU ее нынешний результат стал лучшим в карьере. На отборочном турнире в Пекине она набрала 68,72 балла.

Произвольная программа у женщин состоится 19 февраля. Петросян заявлена под танго Астора Пьяццолы Yo Soy Maria.

Олимпийский турнир по фигурному катанию проходит на ледовой арене «Милано». Ранее в командных соревнованиях победила сборная США, в танцах на льду золото завоевали французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, в парах лучшими стали японцы Рику Миура и Рюити Кихара.

В мужском одиночном катании россиянин Петр Гуменник, также выступающий в нейтральном статусе, занял шестое место. Чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.