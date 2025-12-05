Билеты на декабрьские показы балета «Щелкунчик» в Большом театре полностью распродали за четыре дня, отмечает ТАСС. Рекордная ставка на аукционе, организованном учреждением, составила 1,02 млн рублей за четыре билета. На это обратило внимание РИА Новости.

За такую цену были проданы билеты на 6-9 места 12 ряда партера на показ «Щелкунчика», который состоится 31 декабря в 18:00. Изначально они стоили 200 тыс. рублей.

Еще один комплект билетов на 31 декабря ушел за 780 тыс. рублей. Его покупатели займут 15-18 места ряда «А». Как указывает РИА Новости, всего торги длились около семи часов.

«Сегодня такой рекорд — билеты на 30-е декабря, вечер, продали менее чем за 20 минут. Билеты на декабрьские «Щелкунчики» распроданы, но можно следить за возвратами», — рассказали РБК в пресс-службе Большого театра.

Всего зимой запланировано 33 показа «Щелкунчика» — 18 в декабре и 15 в январе. Первый спектакль будет показан 17 декабря, а последний — 11 января. Купить билеты на балет в оффлайн-кассах в этом году нельзя, они продаются на официальном сайте Большого театра.

Учреждение полностью перевело продажу билетов в онлайн-формат с ноября 2024-го. В декабре того же года театр запустил специальной аукцион, в ходе которого покупатели могли приобрести билеты на «Щелкунчика».

Изменения были связаны со скандалом в конце 2023 года, который был связан с ажиотажным спросом на балет. Тогда у Большого театра возникли километровые очереди к кассам, из-за давки в толпе пострадали несколько человек.