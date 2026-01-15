За 25 лет существования «Википедии» ее пользователи чаще всего обращались к статье под названием «Список смертей по годам». Эта страница стала абсолютным рекордсменом, набрав почти 650 миллионов просмотров за четверть века. Рейтинг наиболее популярных материалов был обнародован Фондом Wikimedia в честь юбилея энциклопедии, пишет издание Popular Science.

Вслед за этой страницей в тройке лидеров оказались статьи, связанные с Соединенными Штатами. Второе место заняла обзорная страница о США (329 миллионов просмотров), а третье — биография Дональда Трампа (325 миллионов просмотров).

В первую десятку рейтинга также вошли материалы о королеве Елизавете II, Индии, футболисте Криштиану Роналду, Бараке Обаме, Илоне Маске, Второй мировой войне и Соединенном Королевстве.

Следующую группу популярных запросов, каждый из которых собрал около 160 миллионов обращений, составили статьи о Лионеле Месси, Майкле Джексоне, сериале «Игра престолов», Адольфе Гитлере, Eminem, Тейлор Свифт, Первой мировой войне и группе The Beatles.

В нижней части топ-25, с результатом примерно 130—141 миллион просмотров, расположились страницы об актёре Дуэйне Джонсоне, списке президентов США, Канаде, Lady Gaga, премии «Оскар», Фредди Меркьюри и списке самых кассовых фильмов.