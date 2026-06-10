Взрыв в автомобиле на улице Введенского в Москве 9 июня был связан с попыткой покушения на сотрудника научно-производственного предприятия. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в MAX.

В связи с обнаружением и детонацией взрывного устройства возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном хранении взрывчатки (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222.1, ч. 2 ст. 223.1 УК).

По данным СК и ФСБ, девушка-подросток по указанию кураторов забрала из тайника бомбу и передала ее юноше, который установил взрывчатку и GPS-трекер на автомобиль.

«Наступление тяжких последствий удалось предотвратить благодаря своевременным действиям оперативных служб. Пострадавших нет», — сообщили в Следкоме.

Молодых людей задержали на месте, им предъявлено обвинение. Устанавливаются другие причастные к преступлению лица.

Взрыв произошел вечером во вторник на парковке в районе Коньково. В СК сообщили, что под автомобилем был обнаружен подозрительный предмет. Специалисты обезвредили его путем контролируемой детонации.

Телеграм-каналы писали, что речь шла об автомобиле Zeekr. Посетителей ближайших магазинов эвакуировали.

Утром 9 июня в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль BMW Х3, водитель погиб. Инцидент произошел около жилого дома в микрорайоне Авиаторов, когда машина начала движение.

Взрывчатка предположительно была установлена под задними пассажирскими креслами, писал Mash. По данным канала, водитель был еще жив, когда очевидцы вытащили его из горящего салона, позже он умер. Личность погибшего не раскрывается.