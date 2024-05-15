Генерал-полковник Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ, следует из материалов к встрече президента России Владимира Путина с военными, опубликованных на сайте Кремля. Ранее о назначении Лапина на эту должность писали СМИ.

До этого Лапин возглавлял Главный штаб Сухопутных войск России. В рамках военной операции на Украине он командовал группировкой российских войск «Центр», и его действия были отмечены российским министерством обороны.

В частности, в июне 2022 года ведомство указывало, что соединения и воинские части группировки прорвали «хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника», а также блокировали Лисичанск с юга во время наступления. Вскоре после этого Лапин был удостоен звания Героя России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

В то же время Лапин неоднократно подвергался критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. В начале октября 2022 года чеченский глава обвинил Лапина в потере Красного Лимана на севере ДНР и назвал генерала «бездарем», которого «покрывают наверху руководители в Генштабе». Это произошло после того, как Минобороны заявило об отходе войск из этого населенного пункта «на более выгодные рубежи» из-за угрозы окружения.

Позже Кадыров заявил, что Лапин отвечал за оборону населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка на севере ДНР, где произошел прорыв украинских войск. По словам Кадырова, переброшенные туда российские силы «целые сутки» «не могли найти бойцов Лапина», поэтому «пришлось самим держать оборону и затем успешно продвигаться вперед».

В конце октября 2022 года стало известно, что Лапина отстранили от командования группировкой «Центр». В начале 2023-го его назначили начальником Главного штаба Сухопутных войск.

Чем известен Александр Лапин — читайте в материале RTVI.

Из списка встреч с Путиным также следует, что генерал-полковник Сергей Кузовлев теперь возглавляет Московский военный округ, временно исполняющим обязанности командующего войсками Южного военного округа назначен генерал-полковник Геннадий Анашкин, а врио командующего войсками Восточного военного округа стал генерал-лейтенант Александр Санчик.