Индонезия не хотела бы направлять в сектор Газа боевые подразделения в рамках Международных стабилизационных сил. Но это могут быть инженерные войска или медики. Об этом в «Специальном интервью» RTVI рассказал посол России в Джакарте Сергей Толченов.

«Я бы, может быть, здесь выразился немного аккуратнее. Они подтвердили готовность отправить свой достаточно большой контингент [в Газу], но пока до конца не ясны условия участия этого контингента. И явно индонезийская сторона не хотела бы направлять туда, скажем так, боевые подразделения», — рассказал Сергей Толченов, отвечая на вопрос RTVI о готовности Индонезии отправить в Газу своих миротворцев.

По словам дипломата, пока «готовятся, прежде всего, медики и инженерные войска, чтобы вести восстановительные работы в секторе Газа, а также подразделение тыловой поддержки для этих сил».

«Индонезия оказалась в немножко деликатной ситуации. С одной стороны, это одна из тех стран, кто на протяжении многих десятилетий последовательно поддерживает Палестину и выступает за создание отдельного Палестинского государства вместе с государством Израиль. С другой стороны, у Индонезии до сих пор нет дипломатических отношений с Израилем», — пояснил Сергей Толченов.

Дипломат отметил, что пока возникает много вопросов в связи с идеей Международных стабилизационных сил — она была изложена в мирном «плане Трампа» по Газе, а потом и вошла в резолюцию 2803 Совбеза ООН. К слову, Россия не стала блокировать американский проект резолюции, хотя и раскритиковала его за неопределенность.

«Где будет базироваться штаб этих международных сил? Если он будет на израильской территории, то каким образом индонезийцы будут взаимодействовать и находиться там? Кто будет оплачивать все эту операцию? Пока не будет ответов на эти вопросы, наверное, индонезийские войска не отправятся на Ближний Восток», — отметил посол России.

При этом собеседник подтвердил, что индонезийцы «находятся в состоянии готовности».

«Это действительно так. Называют цифру в 20 тысяч человек. Но когда это будет реализовано — давайте подождем немного», — заключил Сергей Толченов.

Ранее Индонезия стала одной из немногих стран, о которых сообщалось, что они готовы отправить своих миротворцев в Газу.

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин в интервью RTVI заявил, что в мирном плане по урегулированию в секторе остается много неясного.

«Как мы помним, резолюция Совета Безопасности предусматривает формирование [Международных] стабилизационных сил, формирование Совета мира. До сих пор многие вещи еще не понятны», — признал замглавы МИД России.