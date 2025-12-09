Европейские страны огласят решение по конфискации российских замороженных активов на этой или следующей неделе, пишет газета The Times. По словам источников из британского правительства, этот вопрос обсуждался на встрече премьер-министра страны Кира Стармера с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским 8 декабря в Лондоне.

«[Четыре лидера] обсудили позитивный прогресс, достигнутый в использовании замороженных российских суверенных активов для поддержки восстановления Украины», — подчеркнул собеседник издания.

По мнению Кира Стармера, до заключения сделки осталось несколько дней, поскольку переговоры о прекращении российско-украинского конфликта якобы достигли «критической стадии». Источник The Times подтвердил, что «сделка близка».

Газета утверждает, что договоренность предусматривает выделение Украине £100 млрд ($133 млрд) за счет замороженных российских активов. Сумма включает порядка £8 млрд ($10,6 млрд), хранящихся на банковских счетах Великобритании. Средства направят на военную помощью Украине или восстановление страны в случае заключения мирного соглашения.

Как указывает The Times, ЕС рассматривает этот способ финансирования как «важнейший рычаг давления <…> в мирных переговорах, которые ведет [президент США Дональд] Трамп». Кроме того, по данным газеты, конфискация российских замороженных активов обеспечила бы «жизнеспособный источник финансирования» военных действий Украины еще на два года.

Издание напоминает, что ранее правительство Бельгии выступало против передачи российских замороженных активов украинской стороне из-за опасений, что оно может понести юридическую ответственность за выплату суммы, которая составляет треть ее годового ВВП.