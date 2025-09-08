Нефти в России хватит примерно до 2051 года при условии, если не будет проводиться геологоразведка. Об этом ТАСС заявил глава Роснедр Олег Казанов.

По его словам, сейчас известно о 31 млрд тонн нефтяных запасов. Подготовленными из них являются лишь 19 млрд, а из тех только 13 млрд «окажутся реально пригодными к рентабельной разработке в текущих ценовых и налоговых условиях»

«В результате мы получаем уже не 31 млрд тонн, а 13 млрд тонн запасов нефти», — сказал Казанов.

По его словам, если разделить эту цифру на годовой объем добычи, то окажется, что запасы нефти в России хватит примерно на 25 лет.

«Но хотим ли мы остаться без запасов к 2051 году? Даже для поддержания текущего уровня добычи нам нужно иметь постоянный переходящий остаток запасов в 13—15 млрд тонн нефти, которые должны быть уже подготовленными рентабельными запасами. Поэтому нам и нужна непрерывная геологоразведка», — заключил Казанов.

Нефти в России хватит надолго, если недропользователи продолжат активно заниматься геологоразведкой и восстановлением запасов, уверен глава Роснедр.

В мае глава Минприроды Александр Козлов заявлял, что в России 31 млрд тонн запасов (то есть количество нефти, которое содержится в изученных бурением залежах) и 95 млрд тонн ресурсов нефти (то есть находится в невскрытых бурением нефтегазоносных пластах). Главная проблема в том, что большая их часть трудноизвлекаемые, добавил министр. Чтобы сделать добычу рентабельной, в России предусмотрены налоговые льготы, напомнил он.

В сентябре 2024 года глава Минэнерго Сергей Цивилев сообщил, что в Арктике находятся большие запасы нефти — около 17 млрд тонн. По его словам, их хватит примерно на 32 года добычи «только на шельфе», а запасов газа — более чем на 130 лет.