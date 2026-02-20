В 2021 году Джо Байден, занимавший на тот момент пост президента США, инициировал телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Причиной стали разведданные, которые вызвали серьезное беспокойство в Вашингтоне. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на информированные источники.

По информации издания, примерно за неделю до оглашения ежегодного послания Путина Федеральному собранию американская разведка доложила Байдену, что российский президент может использовать трибуну для обоснования военной операции против Украины. Полученные сведения побудили главу Белого дома к прямому контакту с Кремлем.

Эврил Хейнс, занимавшая тогда пост директора национальной разведки США, впоследствии подтвердила, что в ходе разговора Байден обозначил свою обеспокоенность и предложил организовать двустороннюю встречу на высшем уровне в ближайшее время.

Однако дальнейшее развитие событий не подтвердило опасения американской стороны. Послание Путина, вопреки предсказаниям разведки, не содержало воинственных заявлений в адрес Украины.

Уже на следующий день Министерство обороны России объявило о завершении проверки боеготовности в Южном и Западном военных округах и отдало приказ о возвращении подразделений к местам постоянной дислокации.

Позже, в августе 2025 года, на встрече в Анкоридже с ставшим новым президентом США Дональдом Трампом Путин согласился с мнением республиканца. Российский лидер поддержал тезис о том, что если бы республиканец победил на выборах 2020 года, вооруженного противостояния с Украиной удалось бы предотвратить.

Сам Трамп неоднократно характеризовал украинский конфликт как следствие ошибок администрации Байдена и отмечал, что разделяет озабоченность Москвы по поводу возможного расширения НАТО.

В декабре 2025 года глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что коррупционные схемы в ближайшем окружении Байдена стали одним из решающих факторов, приведших к эскалации конфликта.